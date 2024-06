Das Wochenende bringt eine Kaltfront

Das Wetter bleibt unbeständig, erst am Montag zeigt sich wieder häufiger die Sonne.

Am Wochenende zieht eine Kaltfront durch Österreich, die unbeständiges Wetter mit Sonne, Wolken und Schauern mit sich bringt. Laut der Prognose der Experten von Geosphere Austria am Donnerstag beruhigt sich die Lage dann aber zu Wochenbeginn wieder.

Im Westen ziehen bereits am Freitagvormittag dichte Wolken durch. Weiter in Richtung Osten und Südosten startet der Tag hingegen nach rascher Nebelauflösung sonnig. Spätestens am Nachmittag ziehen dann auch hier dichte Wolken durch und sorgen vor allem im Südwesten für lokal leichten Regen. In Tirol und Vorarlberg setzt sich am Nachmittag noch sonniges Wetter durch. Der Wind kommt aus überwiegend südlichen Richtungen, weht aber meist nur schwach bis mäßig. Die Frühtemperaturen liegen bei vier bis elf Grad, die Tageshöchsttemperaturen bei 18 bis 24 Grad.

Kaltfront von Westen

Am Samstag erfasst von Westen eine Kaltfront das Land. Damit gibt es im Westen ganztägig sehr unbeständiges Wetter mit Sonne, Wolken und Schauern. Sonst startet der Tag oft noch sonnig und erst im Tagesverlauf machen sich Quellwolken sowie nachfolgende Schauer und Gewitter bemerkbar. Der Wind bläst zunächst schwach bis mäßig, im Osten auch teils lebhaft aus Südost bis Süd, mit den Schauern und Gewittern kommt teils lebhafter Westwind auf. Frühtemperaturen umspannen acht bis 14 Grad, die Tageshöchsttemperaturen von West nach Ost 19 bis 28 Grad.

Zunächst halten sich am Sonntag einige Restwolken und es gehen lokale Regenschauer nieder, im Süden ist es von Tagesbeginn an noch recht sonnig. Im Tagesverlauf lockern die Wolken im Norden und Osten zunehmend auf und die Sonne zeigt sich immer öfter. Im Bergland können auch am Nachmittag wieder lokale Gewitter entstehen. Der Wind weht meist nur schwach. Die Frühtemperaturen bewegen sich zwischen zehn und 16 Grad, die Tageshöchsttemperaturen von West nach Ost bei 18 bis 27 Grad.

Zum Wochenstart am Montag zeigt sich häufig die Sonne. Im Tagesverlauf entstehen einige Quellwolken und besonders über dem Bergland steigt dann auch die Schauer- und Gewitterneigung etwas an. Im Flachland bleibt es voraussichtlich stabil und weitgehend niederschlagsfrei. Der Wind weht meist nur schwach. Frühtemperaturen: zehn bis 16 Grad, Tageshöchsttemperaturen: 24 bis 29 Grad.

Dienstag bis 31 Grad

Am Dienstag verbleibt Österreich in einer südwestlichen Anströmung. In dieser ist mit verbreitetem Sonnenschein zu rechnen. Zur Mittagszeit und am Nachmittag wachsen die Quellwolken über dem Bergland auch höher an. Der Wind weht schwach, entlang des Alpenhauptkammes sowie im nordöstlichen Flachland auch mäßig aus Südost bis Süd. Die Frühtemperaturen liegen bei 13 bis 19 Grad, Tageshöchsttemperaturen bei 26 bis 31 Grad.