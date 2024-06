Helga Dichand ist gestorben

Die Witwe von „Kronen Zeitung“-Gründer Hans Dichand und Mitgesellschafterin von Österreichs größter Tageszeitung wurde 87 Jahre alt. Ihr gehörten noch 12,5 Prozent der „Krone“.

Helga Dichand, die Witwe von „Kronen Zeitung“-Gründer Hans Dichand, ist im Alter von 87 Jahre gestorben, berichtet der „Standard“. Helga Dichand wurde 1937 in Wien geboren, gemeinsam mit Hans Dichand hatte sie drei Kinder: Ihr Sohn Christoph ist seit dem Jahr 2003 als Chefredakteur in der „Krone“ beschäftigt, Michael und Tochter Johanna sind nicht im Medium tätig. Alle vier halten Anteile an dem Kleinformat: Hans Dichands 50-Prozent-Anteil wurde nach dessen Tod zu gleichen Teilen an Helga und die Kinder aufgeteilt, ergibt je 12,5 Prozent Anteil an der „Krone“.

Ihr wurde wiederholt Einfluss attestiert, wenngleich sie sich lieber im Hintergrund hielt. Die Burgenländerin hatte den 16 Jahre älteren Hans Dichand einst bei der „Krone“ kennengelernt, wo sie für das Kinoprogramm zuständig war und eigentlich entlassen werden sollte. Nach einem Termin beim „Krone“-Gründer kam es aber nicht dazu und bald darauf heirateten die beiden. (Red./APA)