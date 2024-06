Dortmund-Trainer Terzic verlässt Verein mit sofortiger Wirkung

Edin Terzic ist nicht mehr Trainer des deutschen Bundesligisten. Terzic bat um die sofortige Auflösung seines Vertrages. Der Verein kam seiner Bitte nach.

Für Fans von Borussia Dortmund sind seine Worte ein Paukenschlag: „Liebe Borussen, auch wenn es mir gerade brutal weh tut, möchte ich Euch mitteilen, dass ich mit dem heutigen Tag den BVB verlassen werde.“ Edin Terzic ist nicht länger Trainer des Vereins.

Obwohl Terzic Dortmund bis in das Finale der Champions League führte, war die Kritik an ihm gewachsen. Der enttäuschende Platz fünf in der abgelaufenen Meisterschaft sowie mitunter blamable Auftritte hatten schon länger vermuten lassen, dass ein Trainerwechsel bevorstehen könnte. Nun wurde er also vollzogen. Wobei die Initiative von Terzic ausgegangen sein dürfte: „Ich habe die Verantwortlichen nach unserem Endspiel in Wembley um ein Gespräch gebeten, weil ich nach nunmehr zehn Jahren beim BVB, davon fünf Jahre im Trainerteam und zweieinhalb Jahre als Cheftrainer, das Gefühl habe, dass der anstehende Neustart von einem neuen Mann an der Seitenlinie begleitet werden sollte.“

Mehr in Kürze.