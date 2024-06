Netzwerk des Vertrauens

Vertrauen war Motto und Generalthema des AHF-Schladming 2024. Von 23. bis 25. Mai versammelten sich im congress Schladming mehr als 400 Expert:innen aus dem Gesundheitswesen.

Ob Politiker:innen, Akteure der pharmazeutischen Industrie und der Sozialversicherungsträger, Wissenschaftler:innen, Verwaltungs- und Rechtsexpert:innen, Patient:innen-Vertrerter:innen oder Fachleute der Gesundheitsberufe – sie alle waren drei Tage lang im Rahmen von Impulsreferaten, Paneldiskussionen, Workshops und gemeinsamen Freizeitaktivitäten vereint. Einig waren sich die Teilnehmer:innen auch darin, dass konstruktives Netzwerken und innovative Fortschritte im Gesundheitswesen nur auf der Basis von Vertrauen funktionieren können. Den Beleg dafür lieferte am Ende des interaktiv in Szene gesetzten Kongresses die die Erstellung eines AHF-Community-Manifests, das von Christoph Hörhan, Gründer des Austrian Health Forum, an Gesundheitsminister Johannes Rauch übergeben wurde.

Ben Kaulfus Ben Kaulfus

AHF-Schladming 2024: Expertise von mehr als 90 Referent:innen Heidelinde Altenaichinger, Thomas Amegah, Clemens Martin Auer, Verena Bramböck, Peter Dal-Bianco, Alexander Degelsegger-Márquez, Christina Dietscher, Klaus Donsa, Helmut Dultinger, Stefan Eichwalder, Christine Monika Engl, Fiona Fiedler, Peter Filzmaier, Marlene Fitzek, Sophia Freynhofer, Regina Fuchs, Gunda Gittler, Martin Gleitsmann, Veronika Gruber, Julia Guizani, Wolfgang Hable, Peter Hacker, Michael Hackl, Magdalena Haslinger, Meinhild Hausreither, Michael Heinisch, Arnold Herzog, Eva Hilger, Jakob Hochgerner, Thomas Holzgruber, Christoph Hörhan, Philipp Jost, Naghme Kamaleyan-Schmied, Peter Kastner, Harald Katzmair, Hannes Kaufmann, Peter Klar, Maria Kletečka-Pulker, Peter Klimek, Gerhard Kobinger, Stefan Konrad, Karlheinz Kornhäusl, Anja Laschkolnig, Peter Lehner, Bernd Leinich, Alexandra Mandl, Arno Melitopulos, Veronika Mikl, Moritz Mitterer, Ulrike Mursch-Edlmayr, Sebastian Mörth, Michael Müller, Verena Nikolai, Herwig Ostermann, Wolfgang Panhölzl, Katharina T. Paul, Maria Paulke-Korinek, Markus Peck-Radosavljevic, Markus Pedevilla, Stephanie Poggenburg, Elisabeth Potzmann, Christoph Powondra, Ulrich Radda, Johannes Rauch, Günter Rauchegger, Katharina Reich, David Reif, Bettina T. Resl, Angelika Rzepka, Sabine Röhrenbacher, Stefan Sabutsch, Robert Sauermann, Martin Schiefer, Heidi Schmidt-Bogner, Günter Schreier, Klaus Schwertner, Evelyn Schödl, Raphael Schönborn, Volker Schörghofer, Andrea Siebenhofer-Kroitzsch, Harald Sourij, Tanja Stamm, Johannes Steinhart, Dominique Sturz, Rainer Thomas, Nicole Traxler, Ines Vancata, David Wachabauer, Günter Waxenecker, Sarah Weissengruber, Harald Welzer, Angelika Widhalm, Christa Wirthumer-Hoche, Lisa Witter, Thomas Wochele, Ingrid Zechmeister-Koss.