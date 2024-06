Ist Demokratie jetzt die neue Religion?

Gegen die Parole der Neos und von Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr, das Fach Religion durch ein Pflichtfach Demokratie zu ersetzen, ist entschieden Einspruch zu erheben.

Anlässlich der Veröffentlichung der jüngsten Zahlen zur Religionszugehörigkeit von Schülerinnen und Schülern an Wiens öffentlichen Volksschulen hat Stadtrat Christoph Wiederkehr die Einführung eines neuen Pflichtfachs „Leben in einer Demokratie“ gefordert. Der Gegenstand Religion solle stattdessen zum Freifach degradiert werden. Die Einführung des Ethikunterrichts anstelle des Religionsunterrichts in der Oberstufe sei ein verhängnisvoller bildungspolitischer Fehler, den es zu korrigieren gelte. „Unser gemeinsamer Glaube ist die Demokratie“, begründet Wiederkehr seine Forderung im Gleichklang mit einer Petition der Neos. Gegen diese Parole ist entschieden Einspruch zu erheben – und zwar aus demokratiepolitischen Gründen.

Hinweis: Gastkommentare und Beiträge von externen Autorinnen und Autoren wie dieser hier müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen. >>> Mehr aus der Rubrik „Gastkommentare“

Religion ist ein ambivalentes Phänomen. Sie kann Humanität, Gemeinschaft und Solidarität fördern, aber auch gefährden. Religionen können friedensstiftend wirken, aber auch Gewalt legitimieren. Die Religionsgeschichte ist reich an Beispielen für das eine wie für das andere. Religion kann Menschen zusammenführen, aber auch trennen. Die Neos richten den Blick vor allem auf die Menschen trennende und gewaltaffine Seite von Religion, wobei offenkundig der Islam im Fokus steht.

Der Islam steht offenkundig im Fokus

Die verfassungsrechtlich garantierte Religionsfreiheit wird zwar von den Neos gutgeheißen, aber in ihrer Petition mit einem gewissen Argwohn betrachtet, weil unter ihrem Deckmantel demokratiefeindliche Einstellungen gedeihen können. Dafür gibt es Beispiele. Die Konsequenz daraus sollte aber nicht Verbannung der Religionen aus den öffentlichen Schulen sein, sondern die Erziehung der Schüler zu einem reflektierten und kritischen Umgang mit Religion. Das aber ist der Anspruch eines wissenschaftlich fundierten Religionsunterrichts.

Ob der bestehende Ethikunterricht in gleicher Weise zu einer kompetenten und hinreichend differenzierten Auseinandersetzung mit den konkreten Religionen befähigt, ist keineswegs ausgemacht. Die Religionskenntnisse, die im Studium für den Ethikunterricht und in den Schulbüchern vermittelt werden, gehen nicht sonderlich in die Tiefe. Das von den Neos angedachte Schulfach „Leben in der Demokratie“ scheint für die Beschäftigung mit Religion erst gar keinen Platz vorzusehen. So jedenfalls ist wohl die Idee, den Reli-Unterricht noch als Freifach anzubieten, zu verstehen.

Wer Religion aus dem Schulunterricht grundsätzlich verbannen möchte, unterbindet nicht ihre bisweilen destruktiven Kräfte, sondern drängt sie ins subkulturelle Milieu und in geschlossene Gruppierungen ab, die ein Nährboden für Fundamentalismen aller Art sind und Tendenzen der Selbstabschottung und Polarisierung eher noch bestärken.

Die Neos propagieren offenkundig eine laizistische Haltung in Sachen Religion, wie wir sie aus Frankreich kennen. Die radikale Trennung von Kirche beziehungsweise Religion und Staat zeigt in Frankreich jedoch keineswegs die pazifizierende Wirkung, welche sich die Neos erhoffen. Religiös befeuerte Konflikte schlagen auch im Land der Laïcité in Gewalt um, die ihre Opfer fordert. In Österreich ist die Zahl religiös motivierter Gewaltdelikte bislang niedriger.

Wiederkehr und die Neos ignorieren mit ihrer Petition auch alle Bemühungen der in Österreich existierenden Religionsgemeinschaften um Dialog und Verständigung. Vorhandenes Konfliktpotenzial, das im interreligiösen Dialog manchmal gern heruntergespielt wird, soll keineswegs verharmlost werden. Religionen einseitig auf ihr destruktives Potenzial zu reduzieren, wird aber dem Phänomen der Religion grundsätzlich nicht gerecht.

Religionskritik sollte ihren Blick nicht nur auf die Schattenseiten bestehender Religionen richten, sondern auch auf die Überhöhung der Demokratie zur neuen Religion im säkularen Zeitalter, wie sie bei den Neos stattfindet. „Unser Glaube heißt Demokratie“: Das ist ein ebenso religionstheoretisch und theologisch wie demokratiepolitisch zu beeinspruchender Satz. Die Demokratie verdient als Staatsform jede Unterstützung. Sie ist aber kein Glaubensgegenstand – und darf es auch nie werden, weil jeder religiös überhöhte Staat und jede solchermaßen überhöhte Staatsform mit einem religiösen Absolutheitsanspruch verbunden wird, der letztlich freiheitsgefährend ist.

Woran glauben die Neos?

Überhaupt: An welche Demokratie glauben die Neos? Die österreichische? Die französische? Die englische? Die indische? Wer die Demokratie zur Pseudoreligion überhöht, redet einer neuen politischen Theologie im säkularen Gewande das Wort, die in das Fahrwasser eines Carl Schmitt und seines Freund-Feind-Denkens geraten könnte. Gesellschaftliche und politische Konflikte in einer pluralistischen Gesellschaft werden so gerade nicht befriedet, sondern durch moralische Aufladung verschärft.

Manche demokratische Verfassungen wie das deutsche Grundgesetz oder die Schweizer Verfassung kennen in ihrer Präambel einen Gottesbezug. Das vor 75 Jahren in Kraft getretene Grundgesetz beginnt mit den Worten, das deutsche Volk habe sich dieses „im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen“ gegeben, „von dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen“. Der Gottesbezug dient nicht dazu, die säkulare Demokratie zu sakralisieren. Es handelt sich im Gegenteil um eine Demutsformel, mit welcher der säkulare Staat seine Macht begrenzt. Für die Weltanschauung seiner Bürger ist er nicht zuständig.

Das gilt auch für Österreich und seine im Wesentlichen von Hans Kelsen ausgearbeitete Verfassung, die ohne einen Gottesbezug auskommt. Staatsbürgerkunde hat in der Schule ihren Platz, ein staatlicher Weltanschauungsunterricht hingegen nicht.

Der deutsche Verfassungsrechtler Ernst-Wolfgang Böckenförde (1930–2019) hat den berühmten Satz geprägt, der freiheitliche, säkularisierte Staat lebe von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren könne. Er könne nur bestehen, wenn sich seine Freiheit „aus der moralischen Substanz des einzelnen und der Homogenität der Gesellschaft“ reguliere. Homogenität im Sinne Böckenfördes ist allerdings nicht mit Uniformität zu verwechseln. Für ihn gehörte das Christentum neben dem Erbe der Aufklärung selbstverständlich zur Substanz, aus der sich der freiheitliche demokratische Rechtsstaat beständig zu erneuern habe. Es kann nur zum Schaden Europas sein, wenn seine christlichen Prägekräfte zeitgeistig marginalisiert werden. Zur europäischen Geschichte gehört aber auch das jüdische und mit gewissen Einschränkungen und Brechungen auch ein islamisches Erbe.

Für die Zukunft unseres Landes und die Zukunft Europas kommt es entscheidend darauf an, dass Religion und die einzelnen Religionen nicht einseitig als Bedrohung, sondern als Ressource einer modernen Gesellschaft begriffen und gefördert werden. Ob sie eher das eine oder das andere sind, hängt nicht zuletzt davon ab, wie Schülerinnen und Schülern ein reflektierter Umgang mit Religion vermittelt wird. Die Forderung der Neos weist in die falsche Richtung.

E-Mails an: debatte@diepresse.com