Als erstes Land Lateinamerikas dürfte Argentinien der Ukraine auch Waffen anbieten. Im Gespräch sind unter anderem alte französische Bomber, deren Auslieferung aber eine komplizierte Sache sein wird, weil auch London mitzureden hat, das angesichts des früheren Kriegsgegners Argentinien über seinen Schatten springen müsste.

Buenos Aires/Brüssel/Paris/Kiew. Das große südamerikanische Land Argentinien wird offenbar offiziell in die Riege jener Staaten aufgenommen, die im Rahmen der „Ukraine-Kontaktgruppe“ Unterstützung in unterschiedlichem Ausmaß für Kiew leisten, von humanitärer Hilfe bis hin zu Waffenlieferungen. Diesbezügliche Berichte kamen am Donnerstag seitens des gut informierten Politikmagazins Politico aus Brüssel. Tatsächlich gab US-Verteidigungsminister Lloyd Austin die Aufnahme des Landes am selben Tag in Ramstein (Deutschland) bekannt.

Die Ramstein-Gruppe umfasst aktuell 56 Länder, darunter alle 32 Nato-Staaten sowie Länder wie Japan, Australien, Pakistan, Irland, Österreich. Neun Länder, darunter Israel, Marokko, Jordanien, Taiwan, machen inoffiziell mit.

Argentinien wäre damit das erst zweite lateinamerikanische Land in der Ukraine-Kontaktgruppe, die nach dem typischen Ort ihrer Zusammenkünfte in Deutschland auch „Ramstein-Gruppe“ (dort, im Bundesland Rheinland-Pfalz, ist eine große US-Luftwaffenbasis) genannt wird. Bisher ist das nur Kolumbien, das allerdings sozusagen nur halboffiziell in der Gruppe mitwirkt wie die anderen oben erwähnten und sich nicht eindeutig deklariert hat.

Aus Kolumbien wurden bisher nur Experten für das Räumen von Minen nach Europa geschickt, wo sie Ukrainer unterrichten. Argentinien (ca. 48 Millionen Einwohner) könnte allerdings in den Rang eines militärischen Unterstützers aufrücken: