Wenn Tony Blair auf den Tonibler des Kosovo trifft

25 Jahre nach dem Kosovokrieg 1999 zeugen nicht nur wuchtige Denkmäler von der Verbundenheit der Kosovo-Albaner mit ihren damaligen Helfern aus den Nato-Staaten. Sondern viele kosovarische Vornamen – respektive Namensblüten.

Zumindest im Kosovo kann sich der britische Ex-Premier Tony Blair noch einer ungebrochenen Zustimmung erfreuen. Die Kameras klickten, Schulkinder wedelten eifrig mit britischen Flaggen, als der 71-Jährige in Begleitung von Kosovos Staatspräsidentin Vjosa Osmani am 25. Jahrestag des Endes des Kosovokriegs in dieser Woche ein Monument zu seinen eigenen Ehren enthüllte: In der Provinzstadt Ferizaj (Uroševac) grüßt am Tony-Blair-Boulevard nun ein überlebensgroßer Bronze-Tony mit erhobener Linken die Passanten.

Fast drei Monate lang fielen im Frühjahr 1999 die Nato-Bomben auf das damalige Rest-Jugoslawien, um Serbiens Autokraten Slobodan Milošević zum Abzug seiner Truppen aus dem Kosovo zu zwingen – und die Vertreibung von hundertausenden Kosovo-Albanern zu stoppen. Ein Vierteljahrhundert nach Kriegsende künden nicht nur wuchtige Denkmäler, sondern auch erstaunliche Namensblüten von der engen Verbundenheit, die viele Kosovo-Albaner mit den westlichen Helfern des seit 2008 unabhängigen Staates fühlen.