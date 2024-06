Wie gehen wir mit Menschen um, die uns Bedrohungen aufzeigen? Fakten werden gern bagatellisiert, jene, die uns aufklären, oft ignoriert. Und wer sich beispielsweise an Straßen klebt, wird mitunter als Terrorist abgestempelt.

Es ist sechs Uhr morgens. Ich schlendere durch den Garten. Dieses kleine Ritual verbindet mich jeden Tag aufs Neue mit dieser Welt. Doch heute richte ich meinen Blick zum Himmel. Es ist Einflugtag, das bedeutet alle zwei bis drei Minuten Lärm. Ich denke an die Zeit der Pandemie, als das Flugzeug, eines der großen Symbole des Fortschritts, der Beschleunigung, der Flexibilität, zum Symbol des Stillstands wurde. Mittlerweile sehen wir wieder Rekordzahlen in der Flugbranche und harte Kämpfe um Arbeitsbedingungen. Das Spiel läuft wieder – intensiver als zuvor.

Es ist jedoch nur wenige Tage her, da war ich selbst Passagier und versuchte mit beinahe kindlicher Freude, unseren Hausberg und unser Wohnviertel von oben zu erspähen. Alles doch nur eine Frage des Blickwinkels?

Auf der Fahrt zur Arbeit (mit dem Auto) wandern meine Gedanken zur jüngsten Flugreise. Sevilla und Cordoba, diese schönen, weißen Städte. Die Atmosphäre des beginnenden Sommers, die Luft und Sonne des Südens. Doch ich sehe auch die endlos scheinende Zahl von Monokulturbäumchen wieder vor mir, an denen wir zwischen beiden Städten „vorbeizogen“ (im Hochgeschwindigkeitszug mit 250 km/h). Unendlich weite, „schädlingsfreie“ Plantagen, wie von künstlicher Intelligenz in die Landschaft gezeichnet. Wie viele Tonnen Toxine werden über sie und in den Boden gegossen, damit wir Hochglanzorangen genießen können? In den schattigen, engen Gassen der Altstädte bei jedem zweiten Fenster eine Klimaanlage. Doch wie sonst soll man den Sommer im Süden noch unbeschadet überstehen?

Die „Top Ten“ müssen auf alle Fälle besichtigt werden

Weitere Bilder kommen hoch: die schier unglaublichen Massen, dicht gedrängt, viel zu laut, Gruppe um Gruppe. Die „Top Ten“ müssen auf alle Fälle besichtigt werden. Dazu Myriaden von hauptsächlich jungen Menschen im Selfie-Wahn, die nur ihre vermeintliche Schönheit (Spieglein, Spieglein, an der Wand …) und kaum mehr die Stadt wahrnehmen. In Barcelona wird sogar ein Selfie-Verbot vor ­den wichtigsten Sehenswürdigkeiten diskutiert! Wir wollen alles sehen, erleben – übersehen wir dabei, dass wir nur mehr konsumieren?