Jetzt waren wir in Italien, zweifellos

Vorlesen Hauptbild • Italien beginnt in Wahrheit ganz allmählich, nach und nach. • Samuel Zuder/Picturedesk

Bericht aus einer Zeit, als Handke noch bei der Deutschmatura vorkam, Maturareisen keine organisierten Komasaufveranstaltungen waren und man im Zug das Fenster öffnen und rauchen durfte.

Niemand war um Mitternacht auf dem Bahnhof, niemand, außer uns. Nachdem wir zu nachtschlafender Zeit aus dem Taxi gestiegen waren, bat mich meine Freundin Julia, ihren Koffer zu tragen, sie sei so müde, und ich sei doch ein Kavalier. Es sei ja nicht weit. Wir mussten nur die Straße und den Vorplatz überqueren. Bis Porto Recanati, dem kleinen Ort an der adriatischen Küste südlich des berühmten Wallfahrtsortes Loreto, etwa zehn Kilometer von Ancona und drei Zugstunden von Rom entfernt, war es hingegen sehr weit: eine ganze Nacht und ein ganzer Tag in voller Fahrt. Aber man maturiert schließlich nur einmal im Leben, und man unternimmt auch nur einmal eine Maturareise.

Julia vergewisserte sich, dass unsere Tickets in ihrer Handtasche lagen – das hatte sie schon den ganzen Abend getan –, darauf stand die Abfahrtszeit: ein Uhr fünfundvierzig. Wir waren die Ersten. Die Bahnhofshalle war völlig leer und spärlich beleuchtet, sämtliche Kioske und Läden waren geschlossen, ja mit eisernen Rollos verbarrikadiert. Der Minutenzeiger der großen Wanduhr war das Einzige, was sich bewegte. Ein zugeschneites Fußballstadion im Winter, ein verwaister Ballsaal bei Tagesanbruch, eine leere Bahnhofshalle mitten in der Nacht: Das sind Orte und Zeiten, an denen Geschichten beginnen.

Nach und nach trudelten die Mitreisenden ein. Mahatschke hatte einen riesigen Ghettoblaster auf seine Schulter gestemmt und eine ­Zigarette in den Mundwinkel gespannt, ein leichtes Grinsen im Gesicht. Man begrüßte sich müde und verschlafen. Schließlich waren alle eingetroffen, nur eine, Sonja Donawitz fehlte. Gerhild, die Klassensprecherin und Reiseorganisatorin, lief zur Telefonzelle auf dem Vorplatz und riss Sonja tatsächlich aus dem Schlaf. Sie hatte sich nur kurz niedergelegt, und dann … Es blieben ihr zwanzig Minuten.

Zwei Minuten bevor der Zug abfuhr, stürzte Sonja in die Bahnhofshalle. „Verschlafen! Wahnsinn! Wecker, Vater, Zug!“ Sonja Donawitz war genauso desorientiert wie vor vierzehn Tagen bei ihrer Maturaprüfung in Deutsch. Schrecklich nervös war das blonde Mädchen in ihrem weißen Kleid und den Stilettos gewesen, als sie der Kommission der Professoren und dem Prüfungsvorsitzenden gegenübersaß, dem Direktor eines Villacher Gymnasiums, der mit seinem spektakulären Fettwanst immer wieder an die Tischkante stieß, wenn er sich mit einem Taschentuch den Schweiß aus seinem Gesicht wischte. Sonja hatte eine Stelle aus Peter Handkes „Kaspar“ zur Interpretation vorgelegt bekommen und sollte nun coram publico zunächst den Text vortragen, was sie mit zitternder Stimme tat.