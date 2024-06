Diversity Consulting: So gelingt Inklusion am Arbeitsplatz

(v.l.n.r.) Die DEI-Force bei Ketchum Austria besteht aus: Lola Zweimüller (Account Manager), Manisha Joshi (Business Director sowie Head of Diversity, Equity & Inclusion) und Saugaat Narula (Research and Analytics Consultant).

(v.l.n.r.) Die DEI-Force bei Ketchum Austria besteht aus: Lola Zweimüller (Account Manager), Manisha Joshi (Business Director sowie Head of Diversity, Equity & Inclusion) und Saugaat Narula (Research and Analytics Consultant). Ketchum

Von Worten zur Handlung – wie gelebte Vielfalt und Inklusion in Unternehmen nachhaltiges Wachstum antreiben, dazu sprechen die Diversity-Expertinnen der Kommunikationsberatung Ketchum.

In einer zunehmend globalisierten und vernetzten Welt ist es für Unternehmen wichtig, ökologische und soziale Verantwortung zu übernehmen. Um hierbei den steigenden Erwartungen der Gesellschaft gerecht zu werden, ist ein Thema von entscheidender Bedeutung: Diversity Management. Dieser Begriff umfasst die Anerkennung und Förderung von Vielfalt am Arbeitsplatz. Die österreichische Gesellschaft ist divers, aber diese Vielfalt wird leider viel zu wenig in der heimischen Businesswelt abgebildet. Es braucht mehr Mut, vielfältiger werden zu wollen, bis ganz nach oben. Dafür appellieren die Diversity-Expertinnen der führenden Kommunikationsberatung Ketchum. Denn für Ketchum ist Vielfalt die Zukunft und ein klarer Wettbewerbsvorteil.

Wie gelingt Diversity Management?

Die richtige Strategie macht den Unterschied. Damit sich Diversity Management lohnt, braucht es einen strategischen Prozess mit Bestandsaufnahme, Zielsetzung, Strategie und strategisch abgeleiteten Maßnahmen. „Bei Unternehmen beobachten wir oft, dass einzelne Maßnahmen umgesetzt werden, die nett klingen, jedoch nicht in die Unternehmensstrategie einzahlen und somit auch nicht lang Wirkung zeigen. Es ist wichtig, die Förderung von Vielfalt als Teil der Unternehmenskultur zu sehen und genau hinzuschauen: Wo stehen wir? Und wo wollen wir hin?“, so Manisha Joshi, Business Director und Head of Diversity, Equity & Inclusion der Kommunikationsagentur Ketchum. Sie fügt hinzu: „Erst wenn wir Diversität und Inklusion messen, wissen wir, wie erfolgreich wir damit sind.“

Bei einem strategischen Diversity Management geht es darum, ein inklusives Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem Mitarbeitende unabhängig von Geschlecht, Alter, ethnischer Herkunft, sexueller Orientierung oder anderen individuellen Merkmalen ihre Potenziale voll entfalten können. „Unternehmen, die auf Diversität setzen, profitieren von einer breiteren Palette an Perspektiven, kreativen Lösungsansätzen und einer höheren Innovationskraft. Studien zeigen, dass vielfältige Teams besser in der Lage sind, komplexe Probleme zu lösen und somit langfristig erfolgreicher sind“, erklärt die Kommunikationsexpertin weiter.

Strategisches Diversity Management nützt allen

DEI-Maßnahmen bringen zahlreiche Vorteile mit sich – von erhöhter Kreativität und Innovationskraft bis hin zu verbesserter Mitarbeitendenzufriedenheit und Kundenbindung. Auch Studien belegen, dass Unternehmen, die auf eine diverse und inklusive Belegschaft setzen, bessere Ergebnisse erzielen. So ist bewiesen, dass Unternehmen mit hoher Diversität eine um 36 % höhere Wahrscheinlichkeit haben, mehr Profit zu erzielen. Im Employer Branding spielt DEI zusätzlich eine wichtige Rolle. Denn ob ein Unternehmen als potenzieller Arbeitgeber in Betracht gezogen wird, hängt für einen Großteil der Österreicher:innen (60 %) auch davon ab, ob sich dieses klar für mehr Vielfalt und Inklusion am Arbeitsplatz positioniert.

Führung muss mutiger werden

Mutige Persönlichkeiten sind vor allem auf C-Level und Managementebene wichtig. Die Luft wird in dieser Hinsicht jedoch immer dünner. Der Frauenanteil in der Geschäftsführung der 200 umsatzstärksten Unternehmen in Österreich liegt gerade einmal bei 12,2 Prozent. Dabei spielen Führungskräfte eine entscheidende Rolle bei der Förderung von Diversity, Equity und Inclusion. Sie müssen nicht nur mit gutem Beispiel vorangehen, sondern auch eine Kultur schaffen, die Vielfalt schätzt und fördert. „Das erfordert eine klare Diversity-Strategie, klare Kommunikation der Diversity-Ziele, regelmäßige Schulungen und ein offenes Ohr für die Bedürfnisse der Mitarbeitenden“, weiß Lola Zweimüller, Account-Managerin und DEI-Beraterin bei Ketchum. Ein inklusiver Führungsstil ermöglicht es, dass sich alle im Team wertgeschätzt fühlen und ihr volles Potenzial entfalten können – unabhängig von sozioökonomischem Hintergrund, Bildungsniveau, Demografie, neurodiversen Merkmalen oder Sexualität. „Wir Frauen verdienen noch immer bis zu 18,4 % weniger als Männer, Frauen mit Migrationsgeschichte sogar bis zu 60 % weniger. Es ist an der Zeit, Verantwortung zu übernehmen und ‚Arbeit‘ neu zu denken. Wir brauchen mutige, visionäre Persönlichkeiten und Unternehmen, jetzt mehr als je zuvor,“ ergänzt Joshi.

»Der Fokus sollte darauf liegen, dazuzulernen und es besser zu machen.« Saugaat Narula Analystin und DEI-Expertin bei Ketchum

Zwar revolutioniert künstliche Intelligenz unser Nutzerverhalten, unsere Bilderwahl und unseren digitalen Umgang. Aber es gibt auch genug Beispiele, die zeigen, wie es nicht geht: Diskriminierende Chatbots und falsche Informationen sind nach wie vor an der Tagesordnung. Hier heißt es also reflektieren, hinterfragen und anders machen. „Nicht jede:r kann alles richtig machen. Diversity, Equity, Inclusion ist ein Themenkomplex, der sich immer weiterentwickelt und unterschiedlich wahrgenommen wird. Der Fokus sollte also darauf liegen, dazuzulernen und es besser zu machen: durch Schulungen, durch einen gemeinsamen Austausch und vor allem in Eigenregie“, erklärt Saugaat Narula, Analystin und DEI-Expertin bei Ketchum.

Kommunikationsberatung Ketchum gründet DEI Force

Die führende Kommunikationsberatung Ketchum ist am Puls der Zeit und gründete die Ketchum Diversity Force, ein dreiköpfiges Expertinnen-Team, das Unternehmen berät, wie sie Vielfalt als Wettbewerbsvorteil nutzen können. Für das Team steht fest: Vielfalt setzt den richtigen Farbakzent in einer sich sehr gleichenden österreichischen Businesswelt.

Bei Ketchum wird nicht nur über DEI-Kommunikation gesprochen, sondern auch gelebt. „Wir bieten interne und externe Schulungen, haben eine Meldestelle für interne Diskriminierungsfälle und integrieren dieses Mindset auch in unsere Beratungsarbeit“, erklärt Narula weiter. Unter anderem wurde WEconomy, eine Initiative von und für Unternehmen für mehr Vielfalt und Fairness am Arbeitsplatz, von Ketchum mitgegründet. Der Erfolg der Initiative zeigt sich in der hohen Anzahl der jährlichen Projekteinreichungen für den Minerva Award, der im Rahmen der WEconomy an eindrucksvolle DEI-Projekte vergeben wird. „Diversität und das ‚Anderssein‘ haben wir immer als Vorteil in meiner Branche gesehen. Fast jede:r zweite Wiener:in hat eine Migrationsgeschichte. Gelebte Vielfalt im Unternehmen ermöglicht es, Strategien zu entwickeln, die möglichst viele Menschen ansprechen“, so Joshi abschließend. „Wir freuen uns sehr darauf, unsere Kund:innen auf ihrer DEI-Reise begleiten, beraten und unterstützen zu dürfen. Denn schlussendlich profitieren wir alle von einer vielfältigeren und faireren Arbeitswelt.“

Ketchum Austria hat die Minerva Awards mitgegründet. Auf dem Foto zu sehen sind (v. l. n. r.) Saugaat Narula (Research and Analytics Consultant), Saskia Wallner (CEO) und Manisha Joshi (Head of Diversity, Equity & Inclusion). Philipp Lipiarski

Manisha Joshi ist Business Director und Head of DEI bei der führenden Kommunikationsagentur Ketchum. Als Teil des Leadership-Teams übernimmt sie alle Agenden zu Gleichberechtigung, Vielfalt und Fairness. Die Kommunikationsexpertin will Bewusstsein für die homogene heimische Kommunikationsbranche schaffen und Vielfalt in den Agenturalltag integrieren. Manisha Joshi berät nationale und internationale Kunden im Bereich Corporate Communications, Brand Communications, CEO Positioning, Employer Branding und wie Diversität als Teil einer holistischen Kommunikationsstrategie zum Vorteil aller genutzt werden kann.

Lola Zweimüller ist Account-Managerin und seit 2022 bei der Kommunikationsagentur Ketchum tätig. Sie studierte Publizistik- und Kommunikationswissenschaften an der Universität Wien, mit einer Vertiefung in Gender Studies und Diversität. Diesen Schwerpunkt setzte sie auch in ihrer Abschlussarbeit, die sich mit der Darstellung von LGBTQIA+-Personen in den österreichischen Medien und deren Wirkung auf die Community beschäftigt. Als Mitglied der Queer Business Women setzt sie aktiv ihre Expertise als PR-Beraterin dafür ein, um eine Kommunikation zu gestalten, die sowohl vielfältig als auch inklusiv ist.

Saugaat Narula ist Research und Analytics Consultant bei Ketchum Austria und beschäftigt sich beruflich sowie privat mit Diversity, Equity und Inclusion Themen. Als Mentorin bei Sindbad – Social Business, macht sie sich für die Inklusion von Menschen mit diversen sozioökonomischen und demografischen Merkmalen stark. Als Datenspezialistin bei Ketchum unterstützt Saugaat Narula bei der internen und externen Umsetzung von datenbasierten Projekten und Kampagnen und setzt sich zeitgleich für die Sichtbarmachung von Vielfalt und Inklusion durch Zahlen, Daten und Fakten ein.