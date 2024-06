Süße Datteln und schwarzer Kaffee für den Frieden

Die Central Synagogue ist eine der größten Reformsynagogen der USA. Die Förderung einer friedlichen gemeinsamen Zukunft für Palästinenser und Israelis steht für diese jüdische Gemeinde im Vordergrund.

Ramadan Mubarak“ steht auf einem Bildschirm in der Central Synagogue in Manhattan. Anlässlich des diesjährigen Endes des Ramadans im April versammelten sich hier 75 Gäste für eine Iftar-Mahlzeit, das traditionelle Festessen am Ende eines Fastentags. Zur Hälfte sind es Muslime, zur Hälfte Juden. Auf den blau gedeckten Tischen stehen Teller mit Datteln und Wassergläser. Rabbinerin Hilly Haber liest den muslimischen Aufruf zum Gebet und spricht die traditionellen Gebete anlässlich des Fastenbrechens. In einleitenden Bemerkungen betont sie die gemeinsamen Werte von Muslimen und Juden. „Die Menschen haben während der Feier Hoffnung geschöpft. Wir sind voll Schmerz und Leid zusammengekommen. Jetzt sind wir zuversichtlicher, dass wir als muslimische und jüdische Gemeinschaften weiterhin miteinander leben können“, erzählt die Rabbinerin. Der afghanische Vater war besonders ergriffen davon, das Iftar-Mahl in einer Synagoge zu sich zu nehmen. Ein gemeinsames Schabbat-Essen während der Sommermonate soll nun auch organisiert werden.

Zahlreiche Hilfsprogramme

Die Central Synagogue ist eine der größten Reformsynagogen der Vereinigten Staaten und unterstützt zahlreiche soziale Hilfsprogramme. Auch die Förderung einer friedlichen gemeinsamen Zukunft für Palästinenser und Israelis steht für diese jüdische Gemeinde im Vordergrund. Seit dem 7. Oktober haben sich diese Aktivitäten verdoppelt. Die Einleitung erinnert sowohl an die Opfer der Hamas als auch an das Leid der Palästinenser. Ein wenig weiter südlich, auf dem Union Square, finden seit Jänner jeden Sonntag Proteste statt, die von „Israelis for Peace“ organisiert werden. Sie fordern in ihren wöchentlichen Protesten einen sofortigen Waffenstillstand und die Befreiung der Geiseln. Auf den Aufrufen steht „Stop the hunger“, „Let Gaza live“, „Stop the occupation“ und „Free the hostages”.