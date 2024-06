Was blieb eigentlich von der Euro 2008 für Österreich übrig?

Großereignisse wie die bevorstehende Fußball-EM in Deutschland sollen den Tourismus ankurbeln und der Wirtschaft Millionen bringen – heißt es zumindest. Was ist da dran?

„Erlebe Emotionen“ – so lautete das Motto der Fußball-Europameisterschaft 2008 in Österreich und der Schweiz. Größer hätten die Emotionen kaum sein können, als Ivica Vastić im zweiten Gruppenspiel gegen Polen in der 93. Minute einen Elfmeter zum 1:1-Endstand versenkte und damit die Aufstiegschance ins Viertelfinale wahrte.

Aus sportlicher Sicht war der Traum vom Sommermärchen nach einer Niederlage gegen Deutschland wenige Tage später trotzdem ausgeträumt. Wirtschaftlich war die Heim-Euro aber durchaus ein Erfolg. Zu diesem Schluss kommt der deutsche Sportökonom Holger Preuß, der die volkswirtschaftlichen Effekte der EM analysierte. Wo sind diese – 16 Jahre danach – noch sichtbar?

415 Millionen zusätzliche Wertschöpfung