Mitwachsende Möbel: Gegenstücke zu „Fast Furniture“

Die Kinder werden erwachsen, die Lebensumstände ändern sich – das Interieur landet oft im Müll. Modulare Betten, Schreibtische und Co. verhindern diese Ressourcenverschwendung.

Beim Blick ins Kinderzimmer wird schnell klar: Die Zeit verfliegt. Der Sohn ist für das Bett längst einige Zentimeter zu lang beziehungsweise das Gestell deutlich zu kurz. Auch dem Schreibtisch fehlt es an Höhe, um mit der Körpergröße der Tochter mithalten zu können. Und spätestens wenn sich der Nachwuchs für Smartphones und Spielkonsolen interessiert, sollte aus dem Kinderzimmer flugs ein Jugendzimmer werden.

Möbelindustrie: 9,8 Millionen Tonnen Abfall pro Jahr

Bislang bedeutete das: alte Möbel raus, neue Möbel rein. Eine Belastung in puncto Zeit, Budget und vor allem Ressourcen, denn die Möbel­industrie zählt mit 9,8 Millionen Tonnen Abfall pro Jahr zu den größten Umweltverschmutzern. Allein in Österreich landen jährlich rund 213.600 Tonnen Sperrmüll auf der Deponie, darunter zum großen Teil ausrangierte Tische, Sessel und Kästen. Sie vermöbeln sprichwörtlich die Umwelt. Dabei ist das vermeidbar: durch mitwachsendes und damit nachhaltiges Mobiliar. Immer mehr Menschen schwören „Fast Furniture“ ab – und setzen auf erweiterbare Kommoden und Schranksysteme. Letztere halten auch einer Veränderung der Lebenssituation stand: dem Einzug des Partners, einer Trennung oder der Geburt eines Kindes.

Speziell der Wickeltisch – Must-have für die ersten Wochen mit einem Baby – schreit aufgrund der begrenzten Einsatzzeit nach einer Zweitnutzung. Daher bieten einige Hersteller eine multifunktionale wie nachnutzbare Kommode an: mit einem demontierbaren Aufsatz für die Versorgung des Familien­zuwachses. Auch der zum Kinderklassiker gewordene höhenverstellbare Hochstuhl namens „Tripp Trapp“, 1972 vom norwegischen Industriedesigner Peter Opsvik entwickelt, hat in den meisten Familien schon viele Jahre auf dem Buckel. Er ist so stabil, dass ihn auch Erwachsene unfallfrei nutzen können: als schnellen Zusatzsessel, wenn sich Gäste kurzfristig ankündigen.

Zuerst Wickeltisch, dann Spielplattform, dann Office

Der Möbelhersteller Team7 setzt auf einen modularen Schreibtisch: Er wächst in der Höhe mit und bietet mit einer optionalen Plattform Fläche zum Spielen, Sitzen oder für die Aufbewahrung von Krimskrams. Die Tischplatte ist kippbar – anfangs für kindliches Zeichen oder Malen, später für die optimale Sicht auf die Monitore von Computer, Tablet & Co. Und das Wandmodul, auf dem eben erst das Baby angekleidet wurde, wird im Handumdrehen zum Mini-Office. Team7-Eigentümer und Geschäftsführer Georg Emprechtinger erklärt die Philosophie einer Möbelserie für Kinder, die eigentlich keine ist: „Wir möchten kindgerechte Räume schaffen, die aber nicht zu kindlich sind.“ Immerhin müssen sie auch den Gefallen Jugendlicher und Erwachsener finden.

Ein Modul, das sich als Wickelauflage eignet, ... Team7 ... platzsparend ist, ... ... und später als Mini-Office genutzt werden kann. Die Wickelauflage kann sich auch ... ... in ein Sitzmodul verwandeln.

Möbel, die „immer wieder neu inszeniert werden“

Doch dafür braucht es statt schneller Moden in möglichst kostengünstiger Umsetzung ein auf das Wesentliche reduziertes Design, inklusive klarer Formensprache und hochwertiger Materialien für anhaltende Modernität. In Kombination mit durchdachter Funktionalität sind Mann und Frau damit für alle Spielarten des modernen Wohnens gerüstet. Laut Emprechtinger kann die Einrichtung auf diese Weise „immer wieder neu inszeniert werden“.

»Hochwertiges multifunktionales Interieur ist wandlungsfähig wie das Leben, passt sich ganz unterschiedlichen Bedürfnissen an und schenkt damit langfristig Freude.« Julian Wudy guut-Eigentümer

Das Kinderbett des Holzbetten- und Möbelproduzenten Guut glänzt ebenfalls als Verwandlungskünstler: Es mutiert von einem sicheren Nest inklusive Baldachin über ein Jugendbett hin zu einer Teenager-tauglichen Couch: für gemütliches Abhängen mit Freunden. Für den Guut-Eigentümer und Geschäftsführer Julian Wudy werden Möbel immer mehr zu lebenslangen Begleitern: „Hochwertiges multifunktionales Interieur ist wandlungsfähig wie das Leben, passt sich ganz unterschiedlichen Bedürfnissen an und schenkt damit langfristig Freude.“

Außerdem spart es Platz, da neue Möbel erst gar nicht angeschafft werden müssen, und integriert sich somit auch in kleinere vier Wände. Die für Familien verfügbare Wohnfläche reduziert sich teilweise parallel zu den steigenden Mietpreisen. Für Wudy ist die Möbel-Metamorphose „eine intelligente Investition in die Zukunft. Und die Stücke für Generationen gedacht.“

Die gemütliche Höhle wird zum ... Silveri ... Spielzimmer und später ... Silveri ... zum coolen Jugendbereich. Silveri

Holz ist langlebig, ohne Abstriche in punkto Ästhetik

Das Material der Wahl für eine lebenslange Einrichtung ist Echtholz: beispielsweise heimische Erle, veredelt mit schadstofffreiem Weiß- oder Naturöl. Durch seine antibakteriellen, antistatischen und feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften sorgt der nachwachsende Rohstoff für ein gesundes Raumklima, Wärme sowie Behaglichkeit. Zwar zeigt das Mobiliar über die Jahre Gebrauchs- beziehungsweise Abnutzungsspu­ren. Doch bei einer Ausführung in Massivholz lassen sich kleine Dellen oder Kratzer mühelos beseitigen, beispielsweise nach den Strapazen eines Umzugs. Emprechtinger ist vom Konzept mitwachsender Möbel überzeugt: „Wer sich mit langlebigem hochwertigen Mobiliar eingerichtet hat, möchte es auch behalten. Und auch bei einer Umgestaltung im Erwachsenenalter keine Abstriche in puncto Ästhetik machen.“

Doch dafür braucht es System: Möbel, die individuell konfiguriert werden und die auch nach vielen Jahren noch ergänzt oder aber repariert werden können. Nur so werden daraus Partner für das Leben.