Wie könnte ein leistungsstarkes, breit gestreutes Aktienportfolio aus den Ländern der Fußball-EM-Teilnehmer aussehen? Die „Presse“ hat eines erstellt, das Siegerqualitäten hat. Mit einem Grandsigneur als Trainer – und der zuletzt besten Aktie des Kontinents als Tormann.

„Wenn du einen Harem von 40 Frauen hast, kennst du keine wirklich“, soll die US-Investitionslegende Warren Buffett einmal gesagt haben. Gemeint hat er die Zusammensetzung eines Aktiendepots, bei der man den Überblick verliert, wenn man alles hineinverfrachtet, was einem attraktiv erscheint. Eine wohlüberlegte Auswahl sollte es letztlich sein, mit Weitblick nach gewissen Kriterien gestreut – damit das Gesamte ein schöneres Ergebnis liefert als die einzelnen Teile für sich.

Mit dem Harem fehlt uns die Erfahrung, weshalb wir lieber zum Modell eines Fußballteams greifen. Vor dem Hintergrund der nun beginnenden Europameisterschaft drängt es sich ohnehin auf. Und so haben wir uns bei den Topperformern auf den Aktienmärkten der EM-Teilnehmerländer umgesehen. Ziel war, bei dieser europäischen Aktien-Elf inklusive „Ersatzspieler“ und „Trainer“ eine breite Streuung nach Ländern und Branchen zu erzielen. Und dabei auch die Mischung aus defensiven Werten, dauerlaufstarken Titeln und jungen Highflyern mit Zug zum Tor hinzubekommen. Dass nicht jedes EM-Teilnehmerland repräsentiert und einzelne mit zwei Aktien doppelt vertreten sind, liegt an der Größe der jeweiligen Volkswirtschaft und an der Überzeugung, dass im Zweifelsfall Qualität vor Quote zu gehen hat.

Eines vorweg: Das Aktien-Portfolio der elf von uns ausgewählten Feldspieler hätte – trotz des historisch schlechten Börsenjahrs 2022 – seit Beginn der letzten EM vor genau drei Jahren unterm Strich mehr als eine Vermögensverdopplung gebracht, wenn alle Titel gleich gewichtet gewesen wären.

Alsdann, wie sieht es aus?