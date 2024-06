Versorgung: Kleine Schritte, große Wirkung

Onkologie. Vertrauen, niederschwellige Angebote und die Optimierung der Kommunikation zwischen allen Akteur:innen stehen im Vordergrund, wenn es um die Verbesserung der onkologischen Nachsorge geht.

Dank großartiger medizinischer Innovationen sind in den letzten Jahren viele früher tödliche Krebserkrankungen zu gut beherrschbaren chronischen Krankheiten geworden, die eine gute Lebensqualität ermöglichen. Damit rücken gleichzeitig neue Formen der Krebsversorgung in den Vordergrund.

Entlastung der Spitäler

Denn Österreich steht laut Ex­pert:innen zwar sehr gut bei der Krebsbehandlung in der Akutphase da, hat aber noch Defizite bei der Nachsorge nach Abschluss der onkologischen Behandlung. Wenn durch den demographischen Wandel der Bedarf an onkologischer Nachsorge ansteigt (2020 gab es in der EU 2,7 Millionen neue Krebsfälle, bis 2040 wird diese Zahl laut Prognosen um mehr als 20 Prozent anwachsen), müssen dafür die entsprechenden Strukturen geschaffen werden. Dies gilt umso mehr, als dass nicht nur die Zahl der Patient:innen größer, sondern auch die Onkologie selbst immer komplexer und multidisziplinärer wird. Wenn, so wie es in den vergangenen Jahren der Fall war, zwar eine Vielzahl von neuen Medikamenten eingeführt wird, die nötigen Ressourcen zur Versorgung von Menschen mit Krebs aber nur während der Therapiephase und nicht in der Nachsorge aufgebaut werden, braucht es innovative Lösungen.

Im Fokus steht dabei nach Expert:innenmeinung eine Entlastung der Spitäler bei weiterhin optimaler Betreuung im niedergelassenen Bereich, was allerdings ein neues Schnittstellenmanagement und die durchdachte Koordination aller Beteiligten erfordert.

Wie können mit gutem Entlassungsmanagement neue vertrauensvolle Patient:innenpfade gestaltet werden? Wie kommt man von medizinischen Behandlungsguidelines zu Versorgungsguidelines? Welche Rolle können hier die Allgemeinmedizin und insbesondere Primärversorgungszentren spielen? Und welche österreichischen Vorbildprojekte könnten dafür adaptiert werden? Diese zentralen Fragen standen beim AHS-Schladming-Workshop, unterstützt vom pharmazeutischen Unternehmen Bristol Myers Squibb, unter dem Titel „Onkologie: Auf neuen Pfaden zur besten (Mit-) Versorgung“ im Vordergrund. Der Fokus lag dabei auf der Onkologie in der Steiermark, die vor großen Herausforderungen steht: Die Zahl der Pati­ent:innen ist in den letzten zehn Jahren um 270 Prozent gestiegen, was zu einer Überlastung der Kapazitäten im Zentrum geführt hat. Um dem entgegenzuwirken, ist laut Expert:innen die Auslagerung der Nachsorge in den extramuralen Raum dringend erforderlich. Dabei stellt sich die Frage, wie der Spitalsbereich und der niedergelassene Bereich zusammengeführt werden können, um eine niederschwellige Versorgung zu garantieren.

Diplom zur Nachsorge

In Bezug auf die onkologische Nachsorge über niedergelassene Hausärzt:innen und Internist:innen unterstrich Philipp J. Jost, Professor für Onkologie an der MedUni Graz und Vorsitzender des Universitären Comprehensive Cancer Center Graz, in der Workshop-Keynote die Notwendigkeit von standardisierten Prozeduren (SOPs) für das Tätigkeitsprofil sowie die Bedeutung eines direkten Kommunikationskanals zwischen Zentrum und Peripherie. Er betonte ebenfalls die Wichtigkeit einer schnellen Rückübernahme ins Zentrum bei Bedarf, ermöglicht durch frei gewordene Ressourcen. „Ein weiteres Anliegen muss die Einführung eines Ärztekammerdiploms zur onkologischen Nachsorge sein, um eine qualitätsgesicherte, dezentrale Nachsorge gewährleisten zu können“, so Jost, der in diesem Zusammenhang eine angemessene Kompensation für den Mehraufwand der niedergelassenen Ärzt:innen fordert.

Best Practice

Ein Beispiel für die Verbesserung der Nachsorge ist die Integration von Fachärzt:innen in Primärversorgungszentren (PVZ) zur gemeinsamen Nachbetreuung mit niedergelassenen Kolleg:innen, was schnelle Rückfragen ermöglicht. Heidelinde Altenaichinger, Ärztin für Allgemeinmedizin im PVE Liezen, wies allerdings „auf die Gefahr einer Überlastung der Primärversorgungseinheiten (PVE)“ hin, „bei derzeit nicht flächendeckender Versorgung und begrenzten Ressourcen“.

Als ein weiteres Beispiel führte Andrea Siebenhofer-Kroitzsch, Vorständin Institut für Allgemeinmedizin und evidenzbasierte Versorgungsforschung der Medizinischen Universität Graz, die Gründung einer Arbeitsgruppe zur Erhebung des Status quo an und betonte: „Onkologische Nachsorge sollte strukturiert erfolgen, und für unsere onkologischen, oft chronisch kranken Patient:innen benötigen wir für unterschiedliche Tumore eigens entwickelte unterschiedliche Nachsorgeprotokolle.“ Die Prozessbegleitung durch das Zentrum sei dabei essenziell, eine bereits umgesetzte Maßnahme die Einrichtung einer Telefonhotline für niedergelassene Ärzt:innen.

Nutzung der Sekundärdaten

Das Team der Telbiomed stellte das Versorgungsprogramm HerzMobil vor, das bereits in Tirol, der Steiermark, Kärnten und bald auch in Niederösterreich im Einsatz ist. „Dieses System könnte auch als OnkoMobil genutzt werden, wobei ein Pilotprojekt in Vorarlberg geplant ist“, erläuterte Peter Kastner, CEO der telbiomed Medizintechnik und IT Service GmbH. Für innovative Prozesse, insbesondere bei branchenübergreifendem Evaluie­rungs­bedarf, ist laut Kastner die Sekundärnutzung der Daten notwen­dig. Zudem wird eine effiziente Schnittstelle zur Datenübertragung zwischen den verschiedenen Stakeholdern erforderlich sein.

Die Bedeutung des Datenthemas wurde ebenfalls von Günter Schreier, Senior Scientist am AIT Austrian Institute of Technology, angesprochen: „Nicht zuletzt aus der Sicht der Wissenschaft sollte die Sekundärnutzung der erfassten Gesundheitsdaten von Beginn an mitgedacht werden. Eine Zweitverwendung der Daten ermöglicht z. B. eine Qualitätssicherung, die Programmweiterentwicklung und -optimierung, die Entwicklung von KI-Tools und ist generell für die klinische Forschung wichtig. Zudem ist die Vorbereitung einer Sekundärnutzung auch für den European ­Health Data Space (EHDS) erforderlich, der vor der Tür steht.“

Rolle der Cancer Nurses

Immer lauter werden Forderungen nach Berücksichtigung der psychoonkologischen Mitversorgung sowie einer sozialen Absicherung im Rahmen der Nachsorge, einschließlich Arbeitsrecht und Kinderversorgung. Auch die Einbindung der Sozialarbeit ist laut Expert:innen dringend notwendig. Karlheinz Korn­häusl, Landesrat der Steiermär­kischen Landesregierung, hob in diesem Konnex die Bedeutung von Advanced Practice Nurses im niedergelassenen Bereich zur Nachsorge hervor, die angemessen entschädigt werden müssen. Dass von der onkologischen Pflege immer mehr erwartet wird und in der Rolle von Cancer Nurses großes Potenzial steckt, um die Nahtstellen im System optimal zu gestalten, davon wusste bei den Pre-Workshops Marlene Fitzek, Advanced Practice Nurse und Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin Hämatologie und Onkologie am LKH-Univ. Klinikum Graz, zu berichten: „Eine Krebserkrankung verändert von einem Tag auf den anderen das Leben der Betroffenen. Sie sind mit Ängsten und Sorgen konfrontiert und haben viele Fragen. Die onkologische Pflegeberatung unterstützt die Patient:innen dabei, sich in der neuen Lebenssituation zurecht zu finden.“

Frage des Vertrauens

Abschließend betonte Landesrat Kornhäusl, dass die Hinwendung zu den Patient:innen im Fokus stehen müsse: „Wir stehen im Gesundheitswesen am Beginn einer Reise. Die Chancen, die uns die Digitalisierung bietet, müssen genutzt werden. Aber es soll für Patient:innen auch klar sein, dass es um Menschen und Menschlichkeit geht, und trotz aller Digitalisierung immer eine persönliche Ansprache da sein wird.“ Einig waren sich die Workshop-Teilnehmer:innen, dass bei allen Maßnahmen und Projekten Vertrauen, Niederschwelligkeit und eine Optimierung der Kommunikation zwischen allen Akteur:innen im Fokus zu stehen haben. Ganz im Sinne des Mottos des AHF braucht es Vertrauen auf eine gute Versorgung, Vertrauen auf eine gute Nachsorge und Vertrauen in die Leistungsanbieter, seien es Spitäler, niedergelassene PVE, Ärzt:innen oder das Pflegepersonal.

