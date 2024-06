Die Frau, die ­im Dschungel lebt

Von schwarzen Panthern und ungezähmten Monstera-Pflanzen.

In der Großstadt, mit Blick auf die umliegenden grauen Wohnhäuser, da entsteht ein Verlangen. Das Verlangen nach dem kleinen Indoor-Urwald, den man selbst hegt und pflegt. Der jedoch – ohne Gefahr zu laufen, von wilden Tieren gebissen zu werden – sorgenlos betreten und bewundert werden kann. So lässt sich mit der richtigen Deko dieser Hunger nach wildem Naturraum – zeitweise – stillen. Stichwort: Tarzan trifft Biedermeier. Die ungezähmte Monstera-Pflanze bietet sich hier an, mit der sich jeder noch so karge Wohnraum opulent begrünen lässt. Ohne viel Pflege breitet sie sich in alle Richtungen aus und macht den morgendlichen Weg vom Bett zum Frühstückstisch zum kleinen Abenteuer. Dazu: Palmen in allen Variationen. Kokospalme, Priesterpalme, Banane. Eine Panther-Statue als Beistelltisch und eine mit Papageien bedruckte Tapete sorgen für zusätzliches „tropical feeling“. Letztere wiederholen gefühlt sogar mein Summen, wenn ich am Frühstückstisch sitze und Kokoswasser aus dem palmenbedruckten Kaffeehäferl schlürfe. Aloha Wien.