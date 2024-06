Ein Papst für alle Kirchen? Vatikan sucht neue Rolle

Der Primat ist Haupthindernis für die Einheit der Kirchen. Nun liegen Vorschläge zur Neuinterpretation vor.

Rom. Der Vatikan hat ein mit Spannung erwartetes Dokument vorgestellt, das die Stellung des Papstes innerhalb der christlichen Kirchen im Osten und im Westen verändern könnte. In dem Studiendokument mit dem Titel „Der Bischof von Rom“, das mit Zustimmung von Papst Franziskus am Donnerstag in Rom veröffentlicht wurde, geht es vor allem um die Vormachtstellung des Oberhaupts der Katholiken gegenüber anderen christlichen Kirchenoberhäuptern.

In dem neuen Text wird vorgeschlagen, dass diese den Papst als „Ehrenoberhaupt“ akzeptieren. Ein neues Verständnis des Papstprimats und eine veränderte Ausübung des­sen sollten zur „Wiederherstellung der Einheit der Christen“ beitragen.