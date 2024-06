Michael Kirby: Wir hatten empfohlen, Diktator Kim Jong-un wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit beim Internationalen Strafgerichtshof den Prozess zu machen. Leider verhindern das China und Russland (UN-Vetomächte). Wir haben also bei Weitem nicht alles erreicht. Aber das Grauen wurde öffentlich. Wir haben Opfer zu Wort kommen lassen, ihre Geschichten erzählt. Es sind schwere Sanktionen in Kraft. Der UN-Menschenrechtsrat beobachten die Lage in Nordkorea. Es gab seit damals zwar keinen neuen Bericht, das soll sich ändern. Bei allen Mängeln gilt: Die UNO bleibt wichtig. Vor 1945 gab es gar kein Forum für eine internationale Diskussion über Menschenrechte.