„Big Deal“ für die Ukraine beim G7-Gipfel in Apulien

Giorgia Meloni mit drei Staats- und Regierungschefs in Borgo Egnazio: Emmanuel Macron, Olaf Scholz und Joe Biden. AFP/Filippo Monteforte

Die westlichen Staats- und Regierungschefs sicherten der Ukraine einen Kredit über 50 Milliarden Dollar aus eingefrorenen Konten für den Wiederaufbau der Infrastruktur zu.

Die meisten Teilnehmer hatten einander gerade erst vor einer Woche beim D-Day-Gedenken in der Normandie getroffen, und US-Präsident Joe Biden flog innerhalb von drei Tagen ein zweites Mal über den Atlantik. Dazwischen lagen indessen die EU-Wahlen, die die Konstellation für die Protagonisten des G7-Gipfels in Borgo Egnazia in Apulien, auf halbem Weg zwischen Bari und Brindisi, schlagartig verändert haben.

„Lahme Enten und ein Schwan“