S&P sieht Frankreichs Bonität wegen Neuwahlen gefährdet

Geplante Maßnahmen des Rassemblement National, wie die Senkung einiger Kategorien der Mehrwertsteuer, könnten die öffentlichen Finanzen weiter belasten, so S&P. Reuters / Sarah Meyssonnier

Die angekündigte Politik des Rassemblement National könnte Auswirkungen auf das Rating haben. Erst Ende Mai haben die US-Bonitätswächter Frankreich von AA auf AA- herabgestuft.

Die politische Entwicklung in Frankreich bedroht der Ratingagentur S&P zufolge die Kreditwürdigkeit des Landes. Die von der Rechtsaußen-Partei Rassemblement National (RN) vertretene Politik könnte Auswirkungen auf das Frankreich-Rating haben, teilten die US-Bonitätswächter am Donnerstag mit.

S&P-Analyst Frank Gill sagte, dass die vom RN befürworteten Maßnahmen wie die Senkung einiger Kategorien der Mehrwertsteuer und die Rücknahme von Sozialversicherungsreformen wie die Erhöhung des Rentenalters „die öffentlichen Finanzen weiter belasten könnten. Diese Faktoren spielten bei der Beurteilung der Kreditwürdigkeit eine Rolle. „Wir glauben nicht, dass Frankreich viel fiskalischen Spielraum hat“, fügte Gill hinzu. Er verwies dabei auf den Anstieg der Schuldenquote Frankreichs um 13 Prozentpunkte zwischen 2019 und 2023. „Aus diesem Grund sind die Wahlen wichtig, aber wir werden abwarten und sehen, wie die Politik aussieht“, fügte er hinzu.

Hohe Defizite

Präsident Emmanuel Macron hatte nach der Europa-Wahl kurzfristig eine vorgezogene Neuwahl des Parlaments angeordnet, nachdem sein Bündnis vom RN klar geschlagen wurde. Macron selbst lehnt einen Rücktritt vom Präsidentenamt ab. In Frankreich setzt der RN auf abtrünnige Mitglieder der Republikaner und parteilose Politiker für eine Regierungsmehrheit nach der Parlamentswahl. Nach Umfragen wird der RN von Marine Le Pen die Wahlen am 30. Juni und 7. Juli gewinnen. Allerdings wird demnach die Partei die absolute Mehrheit verfehlen. Der RN fordert eine protektionistische Wirtschaftspolitik nach dem Motto „Frankreich zuerst“ und eine radikale Begrenzung der Einwanderung. Er will das Kinderbetreuungsgeld auf französische Staatsbürger beschränken und Migranten, die länger als ein Jahr arbeitslos sind, das Aufenthaltsrecht entziehen.

S&P hatte das Rating Frankreichs erst Ende Mai wegen hoher Defizite von AA auf AA- herabgestuft. Die konkurrierenden Rating-Agenturen Moody‘s und Fitch haben ebenfalls bereits davor gewarnt, dass die aus den Wahlen resultierende Unsicherheit sich negativ auf die Kreditwürdigkeit Frankreichs auswirken könnte. (APA/Reuters)