Der African National Congress hat erstmals seit 30 keine absolute Mehrheit. Er koaliert unter anderem mit der zentristisch-liberale Demokratische Allianz und der nationalistische Zulu-Partei Inkatha Freedom Party.

In Südafrika hat sich der Afrikanische Nationalkongress (ANC) nach dem Verlust seiner absoluten Mehrheit bei der Parlamentswahl Ende Mai mit mehreren Parteien auf die Bildung einer Regierungskoalition geeinigt. „Wir haben einen Durchbruch erzielt und stimmen überein, dass wir zusammenarbeiten müssen“, sagte ANC-Generalsekretär Fikile Mbalula am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Kapstadt.

Die Koalition schließe die zentristisch-liberale Demokratische Allianz (DA), die nationalistische Zulu-Partei Inkatha Freedom Party (IFP) sowie mehrere kleine Gruppierungen ein. (APA/AFP)