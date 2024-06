Volleyball: Österreich verpasst Aufstieg in Golden League

Österreichs Männer kassieren im Silver-League-Finale gegen Israel in Ried nach einer Zweisatz-Führung noch eine schmerzliche 2:3-Niederlage. Sie verbleiben damit in der untersten Kategorie.

Österreichs Volleyball-Nationalteam hat in der Europaliga den Aufstieg in die Golden League verpasst. Österreichs Männer kassierten am Donnerstagabend im Silver-League-Finale gegen Israel in Ried nach einer Zweisatz-Führung noch eine schmerzliche 2:3-Niederlage (22,25,-19,-27,-14). Die Österreicher verbleiben damit in der untersten Kategorie.

Nach 30 Minuten hatte Österreich den ersten Satz in trockene Tüchern gebracht. Auch die weiteren Sätze waren hart umkämpft, es gab bei hoher Intensität in den Ballwechseln häufige Führungswechsel. Im zweiten Durchgang legten die Österreicher ein Comeback hin und gewannen hauchdünn mit 27:25, der dritte entglitt der ÖVV-Auswahl spät.

Im vierten Satz verspielten die Gäste vier Punkte Vorsprung, Österreich glich zum 18:18 aus. Die Führung wanderte danach hin und her. Österreich vergab bei 24:23 schon einen Matchball, verlor den Abschnitt aber nach 33 Minuten mit 27:29 und den Entscheidungssatz mit 14:16. (APA)