In schöne ältere oder neue steuersparende Immobilien investieren?

Die klassische Vorsorgewohnung schwächelt. Welche anderen Formen des Investments jetzt sinnvoll sind und welche Art von Immobilien dabei gefragt ist.

Sie waren lange die liebste Anlageform in Sachen Immobilien, wenn man nicht das ganz große Geld unterbringen musste: Vorsorgewohnungen sorgen für steuerliche Vorteile, wenn man sie 20 Jahre behält und nicht selbst bewohnt. Die Mieteinnahmen bedienen während dieser Zeit zumindest einen großen Teil des Kredits, so dass man am Ende – idealerweise pünktlich zum Studienbeginn der Kinder oder dem eigenen Pensionsantritt – eine abbezahlte Wohnung sein Eigen nennen kann und nebenbei noch Steuern gespart hatte. Eine Win-win-Situation, zumindest solange die Zinsen niedrig bis kaum vorhanden und Finanzierungen leicht zu bekommen waren.

Seit dem Beginn der Zinserhöhungen im Sommer 2022 hat die Vorsorge- beziehungsweise Anlagewohnung, wie sie mit vollem Namen heißt, aber ein Problem: Sie ist kaum mehr gefragt. „Solange die Zinsen so hoch sind, kann es sich gar nicht rechnen“, ist Örag-Vorstand Michael Buchmeier überzeugt.