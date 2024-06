Rezept für Selleriesalat mit Erdnüssen

Diesmal ein Tortenrezept, unsere wöchentliche Weinempfehlung, was Schönes für den Tisch und der obligatorische Veranstaltungstipp für Feinschmecker.

Selleriesalat mit Erdnüssen für 2 Portionen

Für das Dressing

3 EL Reisessig

2 EL Sonnenblumenöl

1 EL Honig

1 EL süßsaure Chilisauce

1 EL geröstetes Sesamöl

2 große Prisen Salz

Für den Salat

1 rote Zwiebel

4 Knoblauchzehen

1 EL Sonnenblumenöl

10 Stangen Stangensellerie

1 rote Chilischote

30 g frischer Koriander

50 g ungesalzene Erdnüsse, geröstet

Zubereitung: Für das Dressing alle Zutaten in einem Schälchen verquirlen. Die Zwiebel für den Salat schälen, halbieren und längs in feine Streifen schneiden. Zum Dressing geben, darin 1 Std. marinieren. Knoblauchzehen in Scheiben schneiden. Mit dem Öl in einer kleinen Pfanne bei mittlerer Hitze goldbraun rösten. Knoblauch mit einer Gabel herausnehmen, abtropfen lassen. Das Öl aufheben. Stangensellerie schräg in Scheiben schneiden, in eine Schüssel geben. Chili längs halbieren, entkernen, schräg in Streifen schneiden. Korianderstängel nur ein wenig kleiner zupfen und zugeben. Das Dressing mit der Zwiebel und das Knoblauchöl zugeben, alles vermengen. Erdnüsse unterheben, den Knoblauch auf dem Salat verteilen. Sofort servieren.

Ein paar Protagonisten sind für den Titel „Hitzefrei“ aufgelegt: Wassermelone etwa, zu Gazpacho, Salat und Gelee verarbeitet. Außerdem in diesem Buch (bei Dumont erschienen): geeiste Somen-Nudeln, Brotsalat mit Mozzarella und Pfir­sichen, Weichselsuppe mit Grießknödeln ...

Wein-Empfehlung: Im Keller mit Gerhard Hofer

Ich war jüngst beim Mayer am Pfarrplatz in Grinzing, hab’ mich mit Hans Schmid und seinem Geschäftsführer Gerhard Lobner unterhalten, und dazu haben wir einen Gemischten Satz getrunken. Und uns war klar, was da im Glas war: ein kleines Wiener Wunder. Denn es gab Zeiten, in denen man, wie Hans Schmid es formuliert hat, „mit einem Gemischten Satz als Geschenk aufgefallen ist. Nämlich ungut.“ Heute ist der Wiener Gemischte Satz eine Institution – auch dank der akribischen Arbeit von Weingütern wie dem Mayer am Pfarrplatz. Der klassische „Wiener Gemischte Satz DAC“ wurde erst jüngst zum Landessieger gekürt. Ich will mich aber dem „Nussberg Wiener Gemischter Satz“ zuwenden. Der Nussberg ist ja quasi Hausberg und Inbegriff des Weinguts. Er hat nämlich, was alle suchen in der Weinbranche: Kalk. ­Konkret Muschelkalk. Wo große Weißweine wachsen, ist Kalk im Boden. Und der „Nussberg Wiener Gemischter Satz“ ist … „ein weißer Riese“, würde Schmid sagen.

Mayer am Pfarrplatz, „Nussberg Wr. Gemischter Satz“, 20 Euro, shop.pfarrplatz.com

Neues vom Greißler: Bio-Leinöl

beigestellt

Ramen-Bastelsets haben Katrin Wondra und Max Hauf schon in der Coronazeit angeboten, damals gerade erst schwanger mit dem eigenen Lokal, das unter dem Namen Maka im Jahr 2022 im siebenten Wiener Bezirk eröffnen sollte. Nun kooperieren die beiden mit Spar: Ihre Maka Kits sind dort in den veganen Sorten Shoyu und Peanut Butter Ramen erhältlich.

Schönes für den Tisch von Augarten

beigestellt

Es schlummert in unzähligen Kredenzen, Vitrinen und hoffentlich auch Regalen, aus denen Geschirr für den täglichen Gebrauch entnommen wird: das Dekor „Wiener Rose“ der Porzellanmanufaktur Augarten. Als die Manufaktur 1924 im ehemaligen kaiserlichen Gartenschlösschen das erste Mal für Publikum eröffnete, war die Wiener Rose dabei. Allerdings nicht auf heutigen Formen wie Pastatellern oder innen güldenen Champagnerschalen. Hier zu sehen: eine Bouillontasse.

Kostnotiz: Brotbackkurse

Vier Kochbücher hat Bernadette Wörndl bisher veröffentlicht, ein fünftes ist in Arbeit. Auch als Food­stylistin und Rezeptautorin ist sie gefragt. Aufenthalte in Kalifornien haben ihre Beziehung zu Sauerteigbrot geprägt. In ihren Brotkursen gibt Wörndl nun Einblicke in Mehlsorten und die Arbeit mit Sauerteig – der verwendete stammt noch aus San Francisco –, außerdem ist, neben ­klassischem Brotbackwissen, auch die Verwertung von überschüssigem Sauerteig ein Thema.

beigestellt

Info Die nächsten Termine für Bernadette Wörndls Brotbackkurse sind 15. Juni, 19. Juli, 13. September und

4. Oktober, siehe bernadettewoerndl.at