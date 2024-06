Brauchen Anleger Inflationsschutz?

Die Verbraucherpreise bleiben auch in der Eurozone höher als erwartet. Eine Beimischung von inflationsindexierten Anleihen kann sich Experten zufolge derzeit lohnen.

Wien. Die Inflation entwickelt sich in der Eurozone wieder zunehmend ungünstig, nachdem sie seit dem Herbst 2022 zunächst zügig gesunken ist. Allein im Mai stiegen die Verbraucherpreise um 2,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreswert, damit stärker als erwartet. Zu allem Überfluss erhöhte die EZB auf ihrer jüngsten Sitzung die Inflationsprognosen für die Jahre 2024 und 2025 von 2,3 auf 2,5 Prozent, respektive von zwei auf 2,2 Prozent.

Der Leitsatz wurde auf der Sitzung zwar um 0,25 Prozentpunkte auf 4,25 Prozent gesenkt. Doch angesichts des verhaltenen Ausblicks der Währungshüter dürften weitere Lockerungsmaßnahmen nicht allzu rasch erfolgen. „Nach diesem ersten Schritt ist die Unsicherheit über die zeitliche Ausgestaltung weiterer Senkungen erhöht“, meint Gerhard Winzer, Volkswirt der Erste Asset Management. Die EZB stecke in einem Dilemma, gibt Winzer zu bedenken: „Zu späte Zinssenkungen könnten die wirtschaftliche Aktivität unnötigerweise dämpfen.“ Allzu rasche weitere Zinssenkungen könnten die Inflation hingegen auf einem zu hohen Niveau halten. Beide Szenarien sind alles andere als wünschenswert.

Inflation dürfte höher bleiben

Tatsächlich ist der Kampf gegen steigende Verbraucherpreise längst nicht gewonnen. So liege allein die jüngste durchschnittliche Markterwartung für die Inflation auf Fünfjahressicht bei rund 2,15 Prozent und sei damit niedrig, findet Nicolas Hälbig, Portfoliomanager des Uni Euro Renta Real Zins von der Union Investment. „Wir gehen davon aus, dass die tatsächliche Inflation künftig höher ausfallen wird.“ Hälbig nennt dafür mehrere Gründe, so etwa die geopolitischen Konflikte in Nahost und in der Ukraine. Sie könnten deutlich negative Auswirkungen auf die Energieversorgung Europas haben, falls sie sich verschlimmern.

Umso mehr kann sich im aktuellen Umfeld ein Inflationsschutz im Portfolio lohnen – zum Beispiel mit einer Beimischung von inflationsindexierten Anleihen, auch Inflation Linker genannt. Bei diesen Papieren sind Coupon und Rückzahlung an einen Verbraucherpreisindex gekoppelt. Die von Euro-Staaten emittierten Papiere verwenden dabei meist den „harmonisierten Verbraucherpreisindex“.

Die Kurse solcher Anleihen werden von der Zinsentwicklung beeinflusst, aber auch von den Inflationserwartungen. Wächst die Sorge, dass die Verbraucherpreise wieder verstärkt zulegen könnten, treibt das die Nachfrage an. Derzeit seien solche Papiere jedenfalls fair bewertet, meint Hälbig. Und wie gehen die Experten vor? Der M&G-Fonds setzt auf Staatsemissionen und eine Beimischung inflationsindexierter Anleihen von Unternehmen, teilweise auch mittels Derivaten. Mit diesen Papieren lässt sich eine höhere Rendite lukrieren, wenngleich das Risiko damit ebenfalls steigt. Auffällig hoch ist die Gewichtung von Bankenbonds, etwa von Intesa Sanpaolo, Nationwide Building Society und Citigroup, die auch in Euro denominierte Papiere emittieren. Der Sektor habe sich von der Finanzkrise längst erholt und sei mittlerweile gut aufgestellt, heißt es seitens des Fondsmanagements.

Frankreich hoch gewichtet

Bei der Union Investment sind knapp mehr als 30 Prozent des Fondsvolumens in staatlichen Euro-Emittenten mit Laufzeiten von fünf und zehn Jahren investiert. Dabei ist Frankreich mit mehr als 47 Prozent gewichtet, gefolgt von Italien und Deutschland. Das Vanguard-Produkt bildet hingegen den Bloomberg Global Inflation-Linked: Eurozone – Euro CPI Index ab. CPI steht dabei für Consumer Price Index (Verbraucherpreisindex). Französische Emissionen nehmen hier knapp 38 Prozent ein, gefolgt von staatlichen Inflation Linkers aus Italien und Deutschland.

Einzig, auch die Risiken müssen im Auge behalten werden: Sollte etwa die Inflationserwartung wieder stark sinken, würden diese Papiere an Wert verlieren. Dann dürften sich viele Anleger von einem Inflationsschutz wieder trennen.