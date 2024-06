Inselhüpfen – Segeln im türkisblauen Meer

Karibik: Setzen Sie die Segel, spüren Sie die Brise und erkunden Sie das Traum-Revier der Kleinen Antillen.

An Bord der beeindruckenden 54-Meter-Segelyacht RHEA erleben Sie eine einzigartige Segelkreuzfahrt ohne festgelegte Route. Der Kapitän und die Crew passen den Törn flexibel an die aktuellen Wetterbedingungen und örtlichen Gegebenheiten an. Von den pulsierenden Häfen bis zu den abgelegenen Buchten und Inselchen bieten die Kleinen Antillen eine Vielzahl von Segelrouten, die die Schönheit der karibischen Landschaft zeigen. Genießen Sie dabei die intensive und frische Küche der Karibik und das Gefühl purer Freiheit beim Segeln. Auf der RHEA genießen Sie Luxus und Komfort, während Sie durch die Inselwelt segeln. Freuen Sie sich auf ein unvergessliches Erlebnis, das alle Sinne anspricht und Ihnen eine perfekte Erholung und eine wunderbare Auszeit vom Alltag bietet.

Reiseverlauf

Tag 1: Sie fliegen von Wien über Paris nach Martinique. Martinique, eine bezaubernde Karibikinsel, verbindet französisches Flair mit tropischer Schönheit. Sie besticht durch ihre atemberaubenden Strände, üppigen Regenwälder und eine lebendige kreolische Kultur. Am Flughafen angekommen, werden Sie bereits von Ihrem Fahrer erwartet, der Sie zum Hotel La Pagerie in Trois-Îlets bringt. Das charmante Städtchen ist bekannt für seine historischen Sehenswürdigkeiten und wunderschönen Strände. Es bietet eine Mischung aus kulturellen Erlebnissen, wie dem Musée de la Pagerie, und entspannenden Freizeitmöglichkeiten wie Golf und Wassersport.

Im karibischen Garten wird man unter anderem den Kakaobaum finden, auf Kreolisch Piekako, was so viel wie „Speise der Götter“ bedeutet. Beigestellt

Tag 2: Genießen Sie Ihre Freizeit bis zur Einschiffung um 18 Uhr. Nutzen Sie die Annehmlichkeiten des Hotels oder erkunden Sie die Umgebung auf eigene Faust. Ein später Check-out ist inkludiert, sodass Ihnen Ihr Zimmer bis zur Abreise zur Verfügung steht. Anschließend erfolgt der Transfer zum Hafen Le Marin, wo Sie an Bord der RHEA gehen. Erleben Sie einen Traumurlaub an Bord der RHEA, einer der 50 größten Segelyachten der Welt, die einen Segelurlaub wie auf privaten Luxus-Yachten ermöglicht. Der lässige Yacht-Stil, die Annehmlichkeiten einer klimatisierten Kabine mit großzügigem Bett und eigenem Badezimmer sowie eine engagierte Crew, darunter ein Privatkoch, sorgen für ein besonderes Segelerlebnis und pure Erholung – bereits ab dem Welcome-Drink an Bord.

Die RHEA ist mit 1000 m² Segelfläche und 54 m Länge eine der schönsten großen Segelyachten dieser Welt. Sailing Classics

Tag 3–8: Erleben Sie eine exklusive Reise durch die Kleinen Antillen. Beginnend in Martinique, erkunden Sie weniger bekannte Juwelen der Karibik wie Dominica und Guadeloupe, bevor Sie zurück nach Martinique segeln. Eine faszinierende Natur und die Möglichkeit, Wale zu beobachten, erwarten Sie auf dieser unvergesslichen Reise! Von den pulsierenden Häfen von Fort-de-France bis zu den abgelegenen Buchten und Inselchen entlang der Küste bietet Martinique eine Vielzahl von Segelrouten, die von der Schönheit der karibischen Landschaft geprägt sind.

Ein unvergesslicher Moment in der Karibik ist die Begegnung mit einer Meeresschildkröte in ihrem natürlichen Lebensraum. iStock

St. Lucia ist bekannt für eine artenreiche Flora und Fauna und seine beiden Pitons – zwei markante Berggipfel, die steil aus dem Meer aufragen. Als Unesco-Weltkulturerbe bieten sie nicht nur eine spektakuläre Kulisse für Segler, sondern auch Wanderwege und Aussichtspunkte, die einen unvergesslichen Blick auf die Insel bieten. Dominica, auch bekannt als die „Naturinsel der Karibik“, begeistert mit üppiger tropischer Vegetation, atemberaubenden Wasserfällen und dem beein­druckenden Nationalpark Morne Trois Pitons, der zum Unesco-Welterbe gehört. Die Îles des Saintes, eine charmante Inselgruppe vor der Küste Guadeloupes, locken mit idyllischen Stränden, kristallklarem Wasser und malerischen, farbenfrohen Dörfern, die das traditionelle karibische Lebensgefühl vermitteln. Guadeloupe setzt mit dem „La Réserve Cousteau“ – dem ältesten Meeresschutzgebiet der Welt – und seinem kreolischen Charme einen ganz eigenen Akzent. Der Ort Deshaies ist als Dreh­ort für die Serie „Death in Paradise“ bekannt. Die menschenleeren Strände mit weißem Sand sowie das einzigartige Fregattvogel-Schutzreservat bieten vielfältige und nachhaltige Eindrücke. Bitte beachten Sie, dass das genaue Fahrtgebiet für den Törn noch nicht festgelegt ist; der Kapitän und die Crew passen die Route entsprechend den aktuellen Wetterbedingungen und örtlichen Gegebenheiten an.

Tag 9: Nach der Ausschiffung erfolgt der Transfer zum Flughafen für Ihren Rückflug nach Paris. Tag 10: Ankunft in Paris und Weiterflug nach Wien.

Palmgesäumte Strände am türkisblauen Meer von Guadeloupe: ein Paradies auf Erden, das zum Baden, Entspannen und Genießen einlädt. Beigestellt

REISETERMIN UND PREIS P. P. 20.01.–29.01.2025

DZ ab 5790 Euro

INKLUDIERTE LEISTUNGEN Flüge mit Air France ab/bis Wien via Paris nach Martinique

1 Nacht im 4*-Hotel La Pagerie im Classic-Zimmer inkl. Frühstück & Late-Check-out vor der Kreuzfahrt

7 Nächte an Bord der Segelyacht RHEA in der Deluxe-Kabine inkl. Vollpension (Wasser, Tee, Filterkaffee)

Kosten für die nautische Crew und den Service

Transfer Flughafen – Hotel & Hafen – Flughafen

HIGHLIGHTS DER REISE Authentisches Segeln mit erstklassiger Crew und Annehmlichkeiten

Pulsierende Häfen und abgelegene Buchten

Üppige Natur und atemberaubende Wasserfälle

Idyllische Strände und farbenfrohe Dörfer

Individuelles Vor- oder Nachprogramm auf Anfrage buchbar

KONTAKT & BUCHUNG Kostenlos unter 0800 560 080, per

Mail an service@reisethek.at oder

auf www.reisethek.at