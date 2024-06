Der wachsende Personalbedarf beim Rüstungskonzern Rheinmetall soll in den nächsten Jahren durch Beschäftigte beim Autozulieferer Continental gedeckt werden.

Der Rüstungskonzern Rheinmetall sucht angesichts des Booms in der Branche dringend Personal und schaut sich beim Autozulieferer Continental um, der Stellen abbaut. Beide Unternehmen haben daher eine Absichtserklärung unterzeichnet, die darauf abzielt, „den in den nächsten Jahren stark wachsenden Personalbedarf von Rheinmetall teilweise durch die von der Transformation betroffenen Beschäftigten von Continental zu decken“, wie Rheinmetall und Continental am Freitag mitteilten.

Bis zu 100 Beschäftigte des Continental-Standorts in Gifhorn sollen so etwa eine Beschäftigungsperspektive bei Rheinmetall im nahe gelegenen Werk in Unterlüß finden. „Die tiefgreifenden Veränderungen in allen Industrien lassen sich nur gemeinsam bewältigen“, sagte Continental-Personalchefin Ariane Reinhart. Continental hatte bereits mit Stiebel Eltron und Siemens Mobility ähnliche Vereinbarungen getroffen. Rheinmetall verzeichnet in Folge der russischen Invasion der Ukraine rasantes Wachstum. Continental hatte zuletzt im Februar angekündigt, noch mehr Stellen in der schwächelnden Sparte Automotive abbauen zu wollen.(APA/Reuters)