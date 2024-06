Impfen als Chance zur Prävention

„Vertrauen stärken, Hürden abbauen, Patient:innenpfade vereinfachen“, lautete das Motto und zugleich die Kernerkenntnis des AHF-Schladming-Workshops zum Thema Impfen. Erörtert wurde die Frage, wie man es schaffen kann, dass sich mehr Menschen in Österreich impfen lassen.

Wenn das Ziel einer flächendeckenden, hochwertigen Gesundheitsversorgung erreicht werden soll, muss vor allem auf die Prävention ein großes Augenmerk gelegt werden. Impfungen spielen in diesem Zusammenhang eine bedeutende Rolle. Laut Expert:innen zählen sie zu den wichtigsten präventiven Maßnahmen, da sie gleichzeitig wirksam und kosteneffektiv sind.

Schwache Durchimpfungsraten

Dieser Erkenntnis zum Trotz werden bei Weitem nicht alle Impfungen, die vom Nationalen Impfgremium im Österreichischen Impfplan empfohlen sind, kostenfrei zur Verfügung gestellt. So steht zwar ein umfangreiches, kostenloses Kinderimpfprogramm zur Verfügung, Erwachsenenimpfungen sind aber großteils privat zu finanzieren, wie man etwa am Beispiel der Gürtelrose sieht.

Im österreichischen Impfplan wird eine Impfung gegen Gürtelrose für alle Menschen ab 50 Jahren empfohlen. Zudem sieht der Impfplan die Impfung für Personen ab 18 Jahren mit hohem Risiko vor, da Gürtelrose auch in früherem Lebensalter auftreten kann, wenn das Immunsystem geschwächt ist. Anders als bei den meisten Infektionskrankheiten gibt es für Hochrisikopatient:innen keine alternative Schutzmöglichkeiten. Dennoch wird die Impfung nicht finanziert, ist am Privatmarkt verhältnismäßig kostspielig und daher nicht für jedermann leistbar. Und dies obwohl ökonomische Berechnungen belegen, dass die Kosten-Nutzen-Kalkulation bei diesem Krankheitsbild für die Impfung spricht und allgemein Investitionen in Impfungen einen bis zu 19-fachen sozioökonomischen Mehrwert gegenüber der ursprünglichen Investition erbringen können.

Impulsgeber:innen Impulsgeber:innen beim AHF-Impfworkshop (im Bild v. l. n. r.): Naghme Kamaleyan-Schmied, Vizepräsidentin und Kurienobfrau der niedergelassenen Ärzte in der Ärztekammer für Wien

Ulrich Radda, Regionalleiter Medizinischer Dienst, ÖGK

Michael Müller, Direktor des Geschäftsbereichs Leistung & Prävention bei der Sozialversicherung der Selbstständigen

Evelyn Schödl, Moderatorin Austrian Health Forum

Wolfgang Hable, stv. Themenfeldleiter des Themenfeldes Impfprogramme, Wissenschaftsbasierung und Methodenkompetenz bei der Österreichische Gesundheitskasse, ÖGK

Gerhard Kobinger, Vizepräsident der Österreichischen Apothekerkammer

Thomas Amegah, Landessanitätsdirektor Steiermark

Maria Paulke-Korinek, Abteilungsleitung Impfwesen im Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz

Mangelndes Vertrauen

Dass es in Österreich noch viel Potenzial in diesem Bereich gibt, ist unbestritten. Fachleute orten das Fehlen von klaren Verantwortlichkeiten betreffend Priorisierung, Organisation, Umsetzung, Dokumentation und Monitoring für neue öffentliche Impfprogramme. Zudem ist der Weg zum Impfstich manchmal komplex und für Impfwillige mit Hürden verbunden. Dazu kommt, dass Impfungen in der Öffentlichkeit durchaus kritisch gesehen werden.

Jüngste Umfragen zeigen, dass es um das Vertrauen in Impfungen nicht zum Besten bestellt ist. So vertrauen 31 Prozent, also nahezu jede/r Dritte/r, „weniger“ oder „überhaupt nicht“ in Impfungen. Nur 11 Prozent tun dies „voll und ganz“. Bei der Frage, was dazu führen könnte, dass sich mehr Menschen impfen lassen und die empfohlenen Impfungen erhalten, antworteten 44 Prozent mit „günsti­gere Impfungen, die wichtigsten gratis“ und 36 Prozent mit dem Wunsch nach „mehr Aufklärung über Risiken und Vorteile“. „Mehr Impfkampagnen“ und „mehr Impfzentren“ halten hingegen nur 6 Prozent der Befragten für zielführend.

90 Millionen Euro zusätzlich

Die Frage, wie man es schaffen kann, dass sich mehr Menschen in Österreich impfen lassen, stand im Rahmen des AHF-Schladming 2024 auch bei einem Workshop unter dem Motto „Präventionschance Impfen: Vertrauen stärken, Hürden abbauen, Patient:innenpfade vereinfachen“ zur Diskussion. Die gute Nachricht im Vorfeld: Im Rahmen des Finanzausgleichs haben sich die Systempartner im Gesundheitswesen auf den Ausbau des öffentlichen Impfprogramms geeinigt und dafür zusätzliche Budgetmittel im Ausmaß von 90 Millionen Euro pro Jahr vereinbart.

Ziel beim von AHF-Moderatorin Evelyn Schödl geleiteten Workshop war es, konkrete Lösungsoptionen zu entwickeln, damit die Mittel den in Österreich lebenden Menschen rasch zugutekommen und den größtmöglichen Effekt erzielen.

Verantwortlich investieren

Höhere Durchimpfungsraten durch Zwang oder Sanktionen zu erreichen, ist laut einhelliger Expert:innenmeinung nicht der richtige Weg. Vielmehr geht es darum, die richtigen Anreize zu setzen. Michael Müller, Direktor des Geschäftsbereichs Leistung & Prävention bei der Sozialversicherung der Selbstständigen, nennt dafür ein Beispiel: „Der sogenannte ,Vorsorge-Hunderter‘ hat unter den selbständig Versicherten zu 41 Prozent mehr Vorsorgeuntersuchungen geführt. Warum sollten entsprechende Anreize oder andere ‚Nudges‘ nicht auch bei Impfungen wirksam sein?“

Die 90 Millionen Euro, die der Bund fürs Impfen bereitstellt, sind laut Expert:innen ein guter Anfang, doch das Budget insgesamt ist zu knapp bemessen. „Die zur Verfügung gestellten Gelder müssen verantwortungsvoll und nachhaltig investiert werden“, betonte in diesem Zusammenhang Maria Paulke-Korinek, Abteilungsleitung Impfwesen im Bundes­ministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz. „Das ist man der Bevölkerung schuldig“, so Paulke-Korinek, die sich wünschen würde, „dass das Impfen zu einer Selbstverständlichkeit wie das Zähneputzen wird.“

Ja zu Impfprogrammen

Ein klares Bekenntnis zur Unterstützung von Impfprogrammen kam seitens Ulrich Radda, Regionalleiter Medizinischer Dienst in der Österreichischen Gesundheitskasse, ÖGK, begleitet von der zu beantwortenden Frage, „ob Programme als Projekte betrieben oder Leistungen im ASVG (Allgemeines Solzialversicherungsgesetz) verankert werden sollen“.

Die Bedeutung von öffentlichen Impfprogrammen strich ebenfalls Wolfgang Hable, stv. Themenfeldleiter des Themenfeldes Impfprogramme, Wissenschaftsbasierung und Methodenkompetenz bei der ÖGK, hervor, wies aber zugleich auf zahlreiche Herausforderungen bei der Umsetzung hin, „von der Beschaffung bis zur Frage, wie Impfstoff in den Arm der Patient:innen kommt“. Hable bemängelte das Fehlen von Daten und Evidenzen, zeigte sich für die Zukunft aber bezüglich der operativen Zusammenarbeit der Systemverantwortlichen optimistisch.

Vertrauen durch Aufklärung

„Vertrauen ist die Grundlage fürs Impfen“, kam Naghme Kamaleyan-Schmied, Vizepräsidentin und Kurienobfrau der niedergelassenen Ärzte in der Ärztekammer für Wien, auf das große Kongressmotto des AHF-Schladming zu sprechen, und betonte, dass der einfache und kostenlose Zugang zur Impfung in den Ordinationen besonders wichtig sei: „Die Influenza-Impfung für die Saison 2023/24 wurde leider mit einem Selbstbehalt versehen, was in Kombination mit oft fehlendem Impfstoff viele Menschen von der Impfung abgehalten hat. Der kostenfreie Zugang ist eine entscheidende Maßnahme, um die Impfquoten endlich nachhaltig zu erhöhen.“

Als vertrauensstärkende Maßnahme bezeichnete Gerhard Kobinger, Vizepräsident der Österreichischen Apothekerkammer, den Weg der umfassenden Aufklärung, die in Österreich noch mangelhaft ist: „Umfragen zeigen, dass die Gesundheitskompetenz der Österreicher:innen im Durchschnitt zu wünschen übrig lässt. Da sollte man schon früh ansetzen, warum nicht mit einem Schulfach Gesundheit.“

Eine weitere Option wäre, über die sozialen Medien für mehr Gesundheitskompetenz zu sorgen, da hier eine große Reichweite für ­Awareness-Kampagnen erzielt werden kann. Schließlich, so die Fachleute unisono, helfe auch das beste Impfprogramm nichts, wenn zu wenige Menschen von den Vorteilen von Impfungen wissen.

Messkriterien für Erfolg

Im Anschluss an die Impulsreferate wurden beim Workshop in Kleingruppenarbeit an sechs Tischen ­darüber diskutiert, woran sich eine erfolgreiche Impfpolitik bemessen kann. Die wichtigsten Punkte:

Impfprogramme für alle Altersgruppen, Kinder wie Erwachsene

ein niedrigschwelliger Zugang, Gratisimpfungen (ausgenommen Reiseimpfungen) und ein dichtes Netz an Impfstellen

hohe Durchimpfungsraten, um den größtmöglichen gesund­heitsökonomischen Effekt zu erzielen

eine messbare Reduktion von Krankheitslast und Prävalenz von durch Impfungen vermeidbaren Erkrankungen

bundesweit einheitliche Standards bei der Datenerfassung

eine bedarfsgerechte Impfstoffmengenallokation, um Engpässe und Verwurf zu minimieren.

Konkrete Lösungen

Damit diese Ziele zeitnahe erreicht werden, brachte das Workshop-Plenum, das vorwiegend aus Ärzte- und Apothekerkammerfunktio­när:innen sowie Vertreter:innen der Sozialversicherung und Pharmaindustrie bestand, folgende Lösungsvorschläge ins Spiel:

Niederschwelliger Zugang

die Optimierung des elektronischen Impfasses

ein zentrales Reporting-System mit Dashboard, um den Impffortschritt zu monitoren

ein Präventionsgesetz nach deutschem Vorbild

Aufklärungskampagnen, um Fake News und Desinformationen rund um das Thema Impfen entgegenzuwirken.

Einig waren sich zu guter Letzt alle Workshop-Teilnehmer:innen, dass zumindest die Standardimpfungen für alle Bürgerinnen und Bürger künftig kostenlos sein sollen. Denn, so Tatiana Tousi, General Managerin von AHF-Schladming-Partner GSK Österreich, abschließend: „Vorbeugung und lebenslanges Impfen sind für ein funktionierendes Gesundheitssystem von essenzieller Bedeutung. Das sollte uns ein gesamtgesellschaftliches und persönliches Bedürfnis sein.“

