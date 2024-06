Studie: Grauwale im Pazifik werden kleiner

Forscher stellen fest, dass die Größe der erwachsenen Wale binnen 20 Jahren um durchschnittlich 13 Prozent abgenommen hat. Besonders betroffen sind demnach die Weibchen: Sie waren in der Vergangenheit durchschnittlich größer als die Männchen, nun sind sie im Schnitt gleich groß.

Die Körpergröße von Grauwalen im Pazifik hat einer neuen Studie zufolge innerhalb von zwei Jahrzehnten durchschnittlich um 13 Prozent abgenommen. Dieses „Schrumpfen“ könnte die Fortpflanzung und das Überleben der Meeressäuger bedrohen, heißt es in der in der Fachzeitschrift „Global Change Biology“ veröffentlichten Studie. Die Forscher konzentrierten sich für ihre Untersuchung auf eine kleine Gruppe von etwa 200 Grauwalen im nordöstlichen Pazifik.

Diese als „Wächter des Ökosystems“ geltenden Wale bleiben in der Regel in Küstennähe und ernähren sich in flacheren und wärmeren Gewässern als andere Grauwal-Populationen. Die Forscher analysierten Drohnenbilder und stellten fest, dass die Größe der erwachsenen Wale zwischen 2000 und 2020 durchschnittlich um 13 Prozent abgenommen hat.

Klimawandel verändert Meeresströmungen

Dies sei „möglicherweise ein frühes Anzeichen dafür, dass die Population zurückgeht“, sagte der Wissenschafter Kevin Bierlich. Besonders deutlich ist der Studie zufolge die Entwicklung bei den weiblichen Grauwalen: Diese waren in der Vergangenheit durchschnittlich größer als die Männchen und haben nun im Schnitt die gleiche Größe.

Als mögliche Ursache für das Schrumpfen der Wale nannten die Forscher die durch den Klimawandel verursachte Störung des Kreislaufs der Ozeane. Insbesondere verwiesen sie dabei auf Veränderungen bei den Meeresströmungen, die wichtig für das Wachstum von Plankton sind, der Nahrung der Wale. (APA/AFP)