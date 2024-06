Massengrab Atlantik: 5000 Tote in fünf Monaten

Noch nie zuvor starben so viele Migranten auf dem Weg zu den Kanaren wie in den vergangenen Wochen.

Es sollte eine Reise in eine bessere Zukunft werden. Doch für viele wurde es eine Reise in den Tod: Etwa 120 Menschen saßen in dem Holzkahn, der in der mauretanischen Hafenstadt Nouakchott ablegte. Das Schiff nahm Kurs auf die zu Spanien gehörenden Kanarischen Inseln, die rund 1100 Kilometer entfernt im Atlantik vor der westafrikanischen Küste liegen. Eine Woche dauert die Überfahrt – wenn alles gut geht. Doch immer öfter geht es nicht gut.