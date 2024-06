Vizekanzler Kogler hat vor 18 Monaten heimlich geheiratet

Eineinhalb Jahre danach erzählte der Grünen-Chef auf Ö3, dass er verheiratet ist. Seine Ehefrau ist Chefin der Grünen Wirtschaft.

Werner Kogler scheint kein Freund davon zu sein, als Politiker sein Privatleben preiszugeben: So behielt es der Vizekanzler und Grünen-Vorsitzende eineinhalb Jahre lang für sich, dass er mittlerweile verheiratet ist. Erst jetzt ging Kogler damit an die Öffentlichkeit – in einem Interview mit „Ö3“.

Vor 18 Monaten haben er und seine langjährige Partnerin Sabine Jungwirth – sie ist übrigens Chefin der Grünen Wirtschaft – in Graz geheiratet. Und zwar „im kleinstmöglichen Kreis“, so Kogler: „Wir waren zu zweit.“ (Red.)