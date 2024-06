Wie Stammzellen die Orthopädie revolutionieren

Orthopäde Patrick Weninger in seiner Ordination in Wien.

Orthopäde Patrick Weninger in seiner Ordination in Wien. Clemens Fabry

Mit Zellen aus körpereigenem Blut kann Knorpel wiederaufgebaut werden. Die Methode ist sicher, vergleichsweise günstig und kommt auch in Österreich zunehmend zur Anwendung.

Arthrose, also der verschleißbedingte Abbau des Knorpels in den Gelenken, ist eine Volkskrankheit, die mit starken Schmerzen, Schwellungen und Bewegungseinschränkungen einhergeht. Betroffen sind Hunderttausende Personen – insbesondere in höherem Alter. Eine neue Methode, die in Ländern wie Südkorea, Japan und den USA schon seit rund 15 Jahren sehr erfolgreich angewendet wird, setzt sich langsam auch in Europa und Österreich durch.

Dabei kommen Stammzellen und andere Zellen aus dem eigenen Blut zum Einsatz. Die Erfolgsrate ist beachtlich – vor allem im Vergleich zu Prothesen, bei denen Komplikationen wie Blutungen, Lockerungen und Infektionen nicht selten sind, schließlich handelt es sich dabei um große Eingriffe.

1Wie genau funktioniert der Einsatz von Stammzellen aus körpereigenem Blut?