Burgenländischer Landtag informiert mit „Demokratie-Pizza“

Die Kabarettisten „Flo & Wisch“ produzieren eine Videoreihe, um Jugendlichen das Thema Demokratie zu vermitteln. Teil eins befasst sich mit einer „Demokratie-„ und einer „Diktatur-Pizza“.

Der burgenländische Landtag will neue Wege gehen, um Jugendlichen das Thema Demokratie zu vermitteln und engagierte hierfür die Kabarettisten „Flo & Wisch“. Im ersten Video belegen sie die „Demokratie-Pizza“, bei der jeder seine Lieblingszutat drauf geben kann - im Gegensatz zur „Diktatur-Pizza“, bei der der Koch allein über den Belag entscheidet.

„Durch die Zusammenarbeit mit Flo & Wisch werden Aspekte der Demokratie mit Humor und Satire beleuchtet. Ich bin davon überzeugt, dass wir damit das Bewusstsein für demokratische Werte vor allem bei jungen Menschen steigern können“, erklärte Landtagspräsident Robert Hergovich (SPÖ).

Die von Florian Roehlich und David Krammer produzierte Videoreihe zum Thema Demokratie wird in den kommenden Monaten laufend über Soziale Medien und Online-Plattformen verbreitet. Die beiden sind Intendanten des Kabarettfestivals „Kabarett am See“ in Oggau (Bezirk Eisenstadt Umgebung). (APA)