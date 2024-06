Überkapazitäten: „Chinas Entwicklungsmodell ist höchst problematisch“

Container warten in einem Hafen in Shenzhen auf den Export. Die EU erhob Strafzölle gegen chinesische Elektroautos, um sich vor unfairem Wettbewerb zu schützen.

Der gescheiterte Umstieg auf ein konsumbasiertes Wachstum ist der Hauptgrund für Chinas Überkapazitäten, mit denen es die Welt flutet, sagt China-Experte Tonchev. Dass der Konsum so schwach ist, habe auch ideologische Gründe.

Wien/Peking. Eines steht fest: China wird Vergeltung für die EU-Zölle auf chinesische Elektroautos suchen. Eine Klage vor der Welthandelsorganisation steht im Raum. Auch Antisubventions- und Antidumpinguntersuchungen für Milch- und Schweinefleischimporte sind wahrscheinlich. Vor allem Frankreich und Spanien wären betroffen, die die EU-Prüfung auf wettbewerbsverzerrende Subventionen unterstützten. Und die Industrie beobachtet, ob Gebühren auf EU-Automobilexporte nach China erhöht werden. Selbst schaden will sich Peking aber nicht. Hightech-Produkte werden daher eher nicht das Ziel einer Gegenreaktion sein.

Der Vorschlag der EU-Kommission, ab 5. Juli vier Monate Einfuhrzölle auf chinesische E-Autos zu erheben, sei ein erster Schritt, um den europäischen Markt vor unfairem Wettbewerb aus China zu schützen, sagt Plamen Tonchev, Leiter der Asien-Abteilung am Institute of International Economic Relations in Athen, der „Presse“. Fraglich sei, ob er ausreichend sei.

Autos des chinesischen E-Auto-Herstellers BYD warten auf den Schiffstransport. APA / AFP / Str

BYD verdient weiterhin 9000 Euro pro Auto