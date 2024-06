Wir bringen Klarheit in die heißesten Themen der Klimadebatte

Wir bringen Klarheit in die heißesten Themen der Klimadebatte

Die Euro 2024 wird laut UEFA die „nachhaltigste Fußball-EM aller Zeiten“. Doch was bringen Nachhaltigkeitsversprechen von sportlichen Großereignissen? Und was macht die Klimakrise mit dem Spitzensport?

Kein Einweg-Plastik im Stadion, Leihfahrräder für Fans und Upcycling von getragenen Trikots: Rund um die Fußball-Europameisterschaft der Männer in Deutschland, oder die Olympischen Spiele in Frankreich gibt es viele Nachhaltigkeitsmaßnahmen. Doch können solche Maßnahmen überhaupt etwas bewirken? Welche Verantwortung hat die Sportindustrie in der Klimakrise?

Anja Drechsler, Christine Mayrhofer und Teresa Wirth sprechen in dieser Folge über die Auswirkung von sportlichen Großereignissen auf die Umwelt, aber auch über die Anpassungen an die Klimakrise, die vom Spitzen- bis in den Breitensport fällig sind.

Redaktion: Matthias Auer, Anja Drechsler, Christine Mayrhofer, Teresa Wirth

Produktion: Audiofunnel/Georg Gfrerer

Der letzte Aufguss Der letzte Aufguss ist der neue Klimapodcast der „Presse“. Alle 14 Tage bringt das Klima-Team der „Presse“ Klarheit in ein heißes Thema aus der Klimadebatte. Gastgeberinnen sind: Matthias Auer, Anja Drechsler, Michael Lohmeyer, Christine Mayrhofer und Teresa Wirth

Produktion: Audiofunnel/Georg Gfrerer

Podcast-Entwicklung: Anna Wallner



Mehr zum Thema:

Mehr lesen Wird das die nachhaltigste EM aller Zeiten?

Weitere Quellen:

>>> Madeleine Orr, „Warming Up“

>>> Nachhaltigkeitsmaßnahmen der EM 2024

>>> Nachhaltigkeitsstrategie der Olympischen Spiele 2024

>>> Nachhaltigkeitsbericht Formel 1