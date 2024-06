Russland sei bereit, die Kämpfe in der Ukraine einzustellen, wenn die Ukraine die vier östlichen Regionen aufgebe, die bereits von Moskau annektiert worden seien, sagt Russlands Präsident Wladimir Putin. Der Vorschlag sei nicht ernst zu nehmen, heißt es aus der Ukraine.

Der russische Präsident Wladimir Putin ist nach eigenen Angaben unter bestimmten Bedingungen bereit zu Friedensgesprächen mit der Ukraine. Russland sei dafür offen und würde auch die Kämpfe einstellen, wenn die Ukraine ihre Bestrebungen aufgebe, der Nato beizutreten, erklärte Putin am Freitag. Darüber hinaus forderte er den Abzug der ukrainischen Streitkräfte aus den vier Regionen, die von der Regierung in Moskau bereits annektiert wurden.

„Die Bedingungen sind sehr einfach“, sagte Putin und forderte den vollständigen Abzug der ukrainischen Truppen aus dem gesamten Gebiet der Regionen Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja im Osten und Süden der Ukraine. „Sobald sie in Kiew erklären, dass sie zu einer solchen Entscheidung bereit sind und mit einem tatsächlichen Truppenabzug aus diesen Regionen beginnen, sowie auch offiziell den Verzicht auf ihre Pläne für einen Nato-Beitritt verkünden, wird von unserer Seite sofort, buchstäblich in derselben Minute, ein Befehl zur Feuereinstellung und zur Aufnahme von Verhandlungen folgen.“

Putin betonte, dass es bei dem Friedensvorschlag nicht um eine zeitlich begrenzte Feuerpause gehe, sondern darum, den Konflikt vollständig zu beenden. Sollten die Ukraine und der Westen jedoch den Vorstoß ablehnen, würden sich die Bedingungen für einen neuen Vorschlag ändern und die Lage auf dem Schlachtfeld nicht zugunsten der Ukraine gestalten.

Russland zu Schweizer Friedensgipfel nicht geladen

Putin äußerte sich kurz vor Beginn eines Treffens in der Schweiz, an dem am Wochenende Vertreter von mehr als 90 Ländern und Organisationen Möglichkeiten für einen Frieden in der Ukraine ausloten wollen. Russland ist allerdings nicht eingeladen. Es hat die Veranstaltung, auf der unter anderem der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, Bundeskanzler Olaf Scholz, US-Vizepräsidentin Kamala Harris und der französische Präsident Emmanuel Macron erwartet werden, als Zeitverschwendung kritisiert.

Mit den Erwartungen der Ukraine vertragen sich die von Putin formulierten Bedingungen nicht. Das Land erteilte den Bedingungen prompt eine Abfuhr. Es gebe keine Möglichkeit, einen Kompromiss zwischen Putins Erklärung und der Position der Ukraine zu finden, sagt Präsidentenberater Mychajlo Podoljak der Nachrichtenagentur Reuters. Putins Vorschlag laufe darauf hinaus, dass die Ukraine ihre Niederlage anerkenne und ihre Souveränität aufgebe. Er sei nicht ernst zu nehmen und spiele hinsichtlich Verhandlungen keine Rolle. Es handle sich um einen Versuch, einen Tag vor der Konferenz in der Schweiz über Wege für einen Frieden die Agenda zu bestimmen.

Putin: Beschlagnahmung russischer Staatsvermögen sei „Diebstahl“

Putin sprach einen Tag, nachdem sich die Staats- und Regierungschefs der Gruppe der sieben größten Demokratien auf ein Rahmenabkommen geeinigt hatten, das die Bereitstellung eines Kredits in Höhe von 50 Mrd. US-Dollar (rund 46. Mrd. Euro) für die Ukraine vorsieht. Dafür sollen Zinsen aus russischem Staatsvermögen verwendet werden, das eingefroren wurde, nachdem Moskau im Jahr 2022 die Ukraine überfiel.

Die Beschlagnahmung russischer Staatsvermögen durch den Westen sei „Diebstahl“ und werde nicht ungestraft bleiben, reagierte Putin am Freitag auf den Beschluss. Die Art und Weise, wie der Westen Moskau behandle, zeige, dass „jeder“ der Nächste sein und einem ähnlichen Einfrieren von Vermögenswerten zum Opfer fallen könne.

Für neues globales Sicherheitssystem

Das „westliche Modell“ zur globalen Sicherheit sei gescheitert, erklärte Putin weiter. Man werde derzeit Zeuge, wie das europäisch-transatlantische System zusammenbreche. Die Welt habe diesbezüglich einen Punkt erreicht, an dem es kein Zurück mehr gebe. Er wirft insbesondere den USA vor, mit einem Rückzug von Rüstungsvereinbarungen die globale Sicherheit zu untergraben.

Putin fordert den Aufbau eines neuen globalen Sicherheitssystems. Dieses werde jedem offenstehen, auch der NATO. „Wir haben unsere Partner eingeladen, über dieses Thema auf anderen internationalen Plattformen zu sprechen, vor allem in der SCO (Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, Anm.) und den BRICS.“ Es sei „Zeit“ für eine Diskussion über „ein neues System bilateraler und multilateraler kollektiver Sicherheitsgarantien in Eurasien“.