Die Giorgia-Meloni-Show

Italiens Premierministerin zog beim G7-Gipfel in Apulien eine Girlienummer ab - und erinnerte entfernt an Giulietta Masina, die Gelsomina. Nur dass sie sich von keinem Zampano unterkriegen ließ. Zur Not gibt sie auch die erste Päpstin.

Große Augen, große Gesten, große Bühne: Mit Giulietta Masina, der Gelsomina aus Federico Fellinis „La Strada“ und Fellinis Ehefrau, verbindet Giorgia Meloni nicht nur eine gewisse Ähnlichkeit, sondern ein zuweilen clowneskes Auftreten. Nur dass sich Italiens quecksilbrige Premierministerin von keinem Zampano domestizieren lässt. Und mit von Traurigkeit umflorter Melancholie hat sie auch nichts am Hut, viel eher mit Jubel, Trubel, Heiterkeit.

So, als könnte es die Fratelli-d’Italia-Chefin selbst nicht ganz glauben, dass sie die Größen der Weltpolitik beim G7-Gipfel in Apulien zu Gast hatte, machte sie Selfies aus den Kulissen, posierte und zog eine Girlienummer ab. Um schließlich mit Rishi Sunak die Handyfotos zu betrachten. Ciao bello! Kurzum: Sie funktionierte den Gipfel an der Adriaküste zur Giorgia-Meloni-Show um. Bis ein noch größerer Popstar die Bühne betrat – der Papst himself.

Nach Borgo Egnazia kam Franziskus von einem Treffen im Vatikan mit Komikern und Comedians aus aller Welt à la Whoopi Goldberg, Conan O’Brien oder Stephen Colbert. Wir wundern uns nur, dass nicht heimische Kabarettisten wie Josef Hader oder Alfred Dorfer, die ihre Karriere als Ministranten gestartet hatten, eingeladen waren. Goldberg bot dem Papst einen Part in „Sister Act III“ an. Roberto Benigni fragte indessen schon vor Längerem, wann es denn endlich die erste Päpstin gäbe. Würde sich Giorgia Meloni als erste melden, wären wir keineswegs überrascht.

E-Mails an: thomas.vieregge@diepresse.com