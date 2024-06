„In Argentinien gibt es keine Diskussion über eine Energiewende“

Die Soziologin Maristella Svampa erforscht Problemlagen der sozial-ökologischen Transformation im Nord-Süd-Dialog. Anfang der Woche war sie auf Einladung der Uni Wien zu Gast in Österreich.

Der argentinische Präsident Javier Milei will die Natur privatisieren. Nicht nur Rohstoffe, sondern auch den Ozean, selbst die Wale. Über diese Politik und den Extraktivismus in ihrer Heimat sprach die Soziologin Maristella Svampa am Rande ihres Wienbesuchs mit der „Presse“.

„Ein Albtraum“, kommentiert Maristella Svampa die politische Situation in Argentinien. Die prominente Soziologin und Theoretikerin war Anfang der Woche für zwei Vorträge zu Gast an der Uni Wien, um über den sogenannten grünen Kolonialismus und über den Aufstieg der extremen Rechten in Lateinamerika zu sprechen. Letzteres sei angesichts der Ergebnisse der EU-Wahl „seltsam“, meint Svampa. Sie erkenne darin das „Phantom Hitlers“: „Jetzt ist es hier auch wieder da.“

Der globale Aufstieg von Rechtspopulisten schwächt transnationale Maßnahmen gegen die Klimakrise. Nicht nur in Europa ist die Leugnung des menschgemachten Klimawandels Parteilinie mehrerer rechtspopulistischer Parteien wie der niederländischen PVV, der norwegischen Fortschrittspartei oder der deutschen AfD. In Übersee wettert nicht nur Donald Trump regelmäßig gegen Klimafakten, auch südamerikanische Politiker der extremen Rechten tun es ihm gleich.

Kein Ende der Ausbeutung

Südamerika rückt seit 2015 nach rechts. Svampa: „Das kam mit dem Ende des ,progressiven Zyklus‘ und der ,pink tide‘.“ Also nach einer Zeit, in der linke Regierungen mit einer progressiven Agenda rund um soziale Gerechtigkeit, Diversität und Feminismus den Kontinent geprägt hatten. „Die Türe für die extremen Rechte hat hier Jair Bolsonaro (2019 bis 2022 Präsident von Brasilien; Anm.) geöffnet.“

Die Soziologin rekapituliert die Ausgangslage für ihr Heimatland: In Argentinien habe es bis dahin nur vereinzelte rechtsradikale Akteure gegeben, die eine Opposition zur erfolgreichen feministischen Bewegung „Ni una menos“ bildeten. „Sie konnten die Krise von Progressivität und Mainstream-Rechten nutzen und riefen einen Kulturkampf aus.“ Ihr Höhenflug mündete Ende 2023 bekanntlich in der Wahl des „Anarcho-Kapitalisten“ Javier Milei zum Präsidenten. Dieser habe seither keinen Tag vergeudet, um die Zerstörung des Staates schnell, ignorant und grausam voranzutreiben.

Die grüne Transformation sei jedoch auch davor kein Thema gewesen. Seit dreißig Jahren setzen lateinamerikanische Länder zur Bekämpfung der Armut sogar verstärkt auf die Ausbeutung von natürlichen Ressourcen, die auf den Weltmarkt exportiert werden. „Über diesen Extraktivismus gibt es über ideologische Grenzen hinweg einen Konsens, wenn auch die Rolle des Staates dabei unterschiedlich gesehen wird“, betont Svampa.

»Weltweit sind wir Zeugen eines Kampfes um die Kontrolle der sogenannten kritischen Mineralien für die Energie- und Digitalisierungswende, zu denen auch Lithium gehört.« Maristella Svampa

Unbeeindruckt von den massiven sozialen und ökologischen Problemen, die damit einhergehen (verseuchte Böden und Wasserressourcen, zerstörte Naturräume und Lebensgrundlage für indigene Gemeinschaften, erzwungene Umsiedelungen), werde diese Entwicklung derzeit weiter gefördert. Die Rede ist von einem neuen grünen Extraktivismus. Dieser werde angetrieben von den steigenden Preisen für kritische Rohstoffe wie Kupfer, Lithium und Kobalt, die für einen klimaneutralen Umbau der Wirtschaft unerlässlich sind und im globalen Norden sehr gefragt sind.

»Die Gewinnung von Lithium erfordert den Verbrauch untragbarer Wassermengen in einer trockenen Region. Dies gefährdet das fragile Ökosystem der Wüste, ihre Tierwelt und die Lebensgrundlage der dort lebenden Menschen, insbesondere der indigenen Gemeinschaften.« Maristella Svampa

Die politischen Rahmenbedingungen dafür seien in Argentinien, wo es keine Diskussion über eine Energiewende gäbe und man nach wie vor auf fossile Brennstoffe setze, gleich aus zweierlei Gründen bedenklich: „Milei ist ein Klimawandelleugner und er will Neoliberalimus in seiner extremsten Form. Das hat schwerwiegende Konsequenzen für die Beziehungen zu unseren natürlichen Ressourcen“, resümiert Svampa.

Sie verweist etwa auf ein neues, diese Woche unter heftigen Straßenprotesten verabschiedetes Gesetzespaket, das transnationale Investoren durch Steuererleichterungen anlocken soll (Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones, kurz: RIGI): „Es verschärft die Preisgabe der natürlichen Ressourcen Argentiniens.“ Das RIGI ist Teil eines harten Reformpaketes, das auch die Privatisierung staatlicher Unternehmen sowie Arbeitsmarkt- und Steuerreformen vorsieht. „Dies ist der politische Selbstmord Argentiniens, der Selbstmord seiner Demokratie. Das Gesetz verleiht der Exekutive Macht, die per Dekret regieren kann, ohne den Kongress zu durchlaufen.“

Schon jetzt werde beispielsweise die Lithiumgewinnung ohne Zustimmung oder Konsultation der Gemeinden vorangetrieben: „In Las Salinas Grandes in Jujuy, Argentinien, wollen mehr als 40 Gemeinden den Lithiumabbau auf ihrem Gebiet nicht. Die Salzebenen werden von den Indigenen als ,lebendiges Wesen, als Lebensspender‘ betrachtet.“

»Der globale Süden wird einmal mehr zu einem Lager für vermeintlich unerschöpfliche Rohstoffe, aus denen strategische Mineralien für die Energiewende des globalen Nordens gewonnen werden, und zugleich zu einem Zielort für den Müll und die Umweltverschmutzung.« Maristella Svampa

„Die Priorität, etwa bei Wasserknappheit, gilt den Unternehmen und nicht der lokalen Bevölkerung“, ist Svampa besorgt. Damit nicht genug, bekämpfe Milei zudem Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, denen er vorwirft, die Bevölkerung mit Umweltthemen zu indoktrinieren. Aber: „Noch ist Milei ein Experiment und kein Modell, dem international nachgeeifert wird, wie bei Bolsonaro.“

Gesucht: Eine neue Linke

Ob sich der argentinische Präsident konsolidiert, würden die kommenden Monate zeigen. Bisher hat der wachsende Widerstand gegen seine Politik bereits zu zwei Generalstreiks geführt. Um den autokratisch agierenden Milei zu bremsen, bräuchte es jedoch ein Andocken der sozialen Bewegungen an die Politik: „Das Problem mit dem Mitte-Links-Flügel ist, dass er vom Kirchnerismus absorbiert wurde. Also müssen wir einen weiteren Mitte-Links-Flügel schaffen.“

Zur Person Maristella Svampa (63) setzt sich in ihrer Arbeit u. a. mit nachhaltiger Entwicklung, sozial-ökologischer Transformation und Geschlechterungleichheit auseinander. Seit März forscht die Professorin der Universidad Nacional de San Martín (Buenos Aires) auf Einladung der Humboldt-Stiftung an der Uni Kassel. Hier thematisiert sie Problemlagen der sozial-ökologischen Transformation im Nord-Süd-Dialog.