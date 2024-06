Jedem tut es gut, in einem anderen Land zu leben. Historisch haben wir das nicht gut gemacht. Wir sind auf einer Insel und kommen nicht von ihr herunter. Das war ein Problem, weil die Entwicklung unseres Fußballs lange hinter vielen europäischen Ländern zurückblieb. Erst seit einigen Jahren arbeiten Trainer aus ganz Europa in England, sodass wir es nicht mehr zwingend verlassen müssen, um zu lernen. Jedes Wochenende sehe ich in der Premier League die besten spanischen, deutschen und italienischen Trainer.