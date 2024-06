Brand im Keller von Gemeindebau: Feuerwehr im Großeinsatz

Ein Kindergarten im Erdgeschoß des Kurt-Heller-Hofes musste evakuiert werden. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung.

In einem großen Gemeindebau in Wien-Leopoldstadt ist Freitagvormittag im Kellerbereich ein Brand ausgebrochen. Die Berufsfeuerwehr rief Alarmstufe 3 aus und war zu Mittag mit 25 Einsatzfahrzeugen ausgerückt. Ein Kindergarten im Erdgeschoß des Kurt-Heller-Hofes musste wegen der starken Rauchentwicklung evakuiert werden, ebenso mehrere Wohnungen, sagte Feuerwehrsprecher Gerald Schimpf. „Mehrere Stiegen sind verraucht.“ Anrainer sollten die Fenster geschlossen halten.

Die Kindergartenkinder - etwa zwei Dutzend Mädchen und Buben, weitere zwei Gruppen waren auf einem Ausflug, so der Sprecher - wurden zunächst im Innenhof betreut. Mittlerweile seien sie in einem anderen Kindergarten untergebracht worden.

Alarmstufe 3

Die Berufsrettung brachte ihre Sondereinsatzgruppe mit Großraumversorgungsbus und Evakuierungsbus in Stellung und war mit mehreren Rettungsteams im Einsatz. „„Insgesamt waren sechs Patientinnen und Patienten zu versorgen“, berichtete Sprecher Andreas Huber. Die Betroffenen hatten Rauchgase eingeatmet. Sie wurden an Ort und Stelle mit Sauerstoff versorgt und mussten nicht ins Spital gebracht werden.

Gleich nach Eingang der Alarmierung hatte die Feuerwehr Alarmstufe 2 ausgegeben, später dann auf Alarmstufe 3 (von vier Stufen) erhöht. Die Löscharbeiten dauern noch an. Rund um den Einsatzort in der Engerthstraße 249 bis 253 kommt es zu Einschränkungen des Verkehrs. Gegen 15.30 Uhr konnten die Bewohnerinnen und Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Der Einsatz der Feuerwehr sollte in den Abendstunden beendet sein.

Der Kurt-Heller-Hof ist eine fünf- bis achtgeschoßige Anlage, die im Nordosten vom Handelskai, im Südwesten von der Engerthstraße begrenzt wird. Der Gemeindebau mit rund 270 Wohnungen wurde in den frühen 1980er-Jahren errichtet. (APA)