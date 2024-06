Ich bin ja an sich nicht so empfindlich, was das Wetter angeht.

Es regnet, es regnet, die Erde wird nass. Und wenn’s genug geregnet hat – dann regnet es immer weiter. Ich bin ja an sich nicht so empfindlich, was das Wetter angeht. Aber so ein Mai und Juni, da hört sich der Spaß wirklich auf. In Griechenland oder Italien kann man sich das vielleicht leisten, wenn die beiden besten Monate auslassen. Ab hier wirklich nicht!

Bisheriger Höhepunkt: Ich stehe um ­21 Uhr mehr als eine halbe Stunde unter dem Vordach eines großen Supermarkts in einem Speckgürtel-Industriegebiet (ja eh, selbst schuld), um auf meinem Rad das Ende eines Gewitters abzuwarten. Waschelnass, frierend und allein. Die Kassen im Supermarkt sind offenbar die ganze Nacht über in Betrieb und blinken abwechselnd rot und grün. Der Regen wird auf dem riesigen leeren Parkplatz von Böen einmal nach links und einmal nach rechts geweht, das ergibt immerhin ein schönes Muster. Die Blitze schlagen ziemlich nahe ein. Ich weiß nicht, wie es um die Blitzableitersituation unter Supermarktvordächern bestellt ist.

Auf dem Parkplatz hat sich ein kleiner See gebildet, der so aussieht, als würde er Elektrizität magisch anziehen. Auch die Schlange an Einkaufswagerln aus Metall, neben der ich stehe, wirkt für einen Einschlag geradezu prädestiniert. Ich halte wirklich viel vom Fahrrad als Fortbewegungsalternative zum Auto und Öffis. Das mag im innerstädtischen Bereich meistens stimmen, wo man nie mehr als eine Viertelstunde von A nach B braucht, wer aber regelmäßig Distanzen von 15 Kilometern plus zu bewältigen hat, kommt eigentlich doch recht oft in blöde Situationen. Denke ich mir, als es wieder schrecklich donnert und der Wind den Regen nun auch unter das Dach weht. Zehn Minuten später wird es hell. Und wenn’s genug geregnet hat, dann hört es wieder auf.

