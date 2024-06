Wien mag weltoffen sein, homosexuelle Menschen erfahren trotzdem Diskriminierung. Die ist im Netz lauter als auf offener Straße, hinterlässt aber auch dort wesentliche Spuren. Drei Menschen erzählen, wie es ihnen im Alltag ergeht.

340.000 Menschen waren heuer bei der Pride-Parade in Wien. Ein bunter Haufen an queeren Menschen und deren Allys, also jenen, die nicht queer sind, die LGBTIQ+*-Bewegung aber aktiv unterstützen. Und freilich ein paar Partywütige, denen die Regenbogenparade einfach als gute Unterhaltung dient. Schön waren Wetter und Stimmung – fast ein bisserl zu schön, manch einer würde sagen trügerisch. „Klar, bei der Pride ist alles immer schön und gut. Die Illusion ist aber schnell zerstört“, sagt auch Influencer Georg Petermandl vulgo @georgsgallery. Da reiche ein Blick ins Netz. Er ist selbst offen schwul, hatte vor knapp vier Jahren im Alter von 25 sein Coming-out und eigentlich eine recht positive Erfahrung damit, wie er der „Presse“ sagt.

Es hapere am Bewusstsein – von großen Unternehmen, auch Sponsoren der Parade, und von Teilnehmenden. Historische Orientierungshilfe kann etwa die Arte-Dokumentation „Stonewall“ bieten. „Vor allem von Brands, die es fett rausposaunen, würde ich mir wünschen, dass sie das auch umsetzen. Nicht danach still sind. Es ist nicht damit getan, einen Wagen zu sponsern. Und auch von heteronormativen Menschen, die dabei sind, würde ich mir wünschen, dass sie sich ein bisschen mehr damit befassen, worum es geht“, sagt Petermandl. Die müssten ja keine „hardcore Aktivist:innen“ werden. Aber zumindest das eigene Umfeld mit diskriminierendem Verhalten konfrontieren. Das beginne beim eigenen Onkel auf der Grillparty.

Gar nicht so freie Liebe

Das meint auch der Begriff der „Allyship“, wonach Menschen der Mehrheitsgesellschaft ihr Privileg nutzen können und sollen, für Minderheiten einzustehen. An jener Stelle, wo queere Personen sich nicht sicher genug fühlen, unguten Sagern etwas entgegenzuhalten. Nur mit der Pride allein sei es nicht getan. „Ich glaube, viele gehen hin und denken dann, wie schön es ist und wie gut es uns geht, juhu, freie Liebe – und dann war’s das wieder mit dem Aktivismus. Das ist schade“, sagt Petermandl.

Unter seinen Instagram-Posts, die sich explizit mit dem Thema Homosexualität oder der Pride-Bewegung befassen, findet man vereinzelt abschätzige Kommentare. Die meisten lösche er, ab und zu reagiert er dann doch, mit Chuzpe. Auch Podcasterin und Kolumnistin Alexandra Stanić antwortet auf untergriffige Kommentare so manches Mal mit Augenzwinkern, bevor sie deren Schreiber oder Schreiberin blockiert. Erst kürzlich hat sie mittels Reel, einem kurzen Video, auf Instagram einen Einblick gewährt. Im echten Leben passiere so etwas weniger, eher ernten beide – Stanić wie Petermandl – geringschätzige Blicke. Während Stanić dann gern einmal penetrant zurückstarrt, manches Mal auch „goschert“ wird, wie sie sagt, nimmt sich Petermandl lieber aus der Situation heraus.

„Als weiblich sozialisierte Person lernt man früh, Situationen zu lesen, potenzielle Gefahren zu erkennen. Dementsprechend weiß ich, wann ich was sagen kann und wann nicht. Ich bin aber eher eine Person, die in die Konfrontation geht. Viele sind dann vom Gegenwind überrascht“, sagt die Kolumnistin. Nicht zuletzt, weil sie eine Person des öffentlichen Lebens ist, traut sie sich das umso mehr. Auf viele, viele Hasskommentare im Netz kommt im analogen Leben nämlich auch allerhand Bestärkendes. „Realitätsumarmung statt -watsche“ nennt es Stanić. „Mich sprechen Leute auf der Straße an, sagen mir, ich sei ein Vorbild. Und dass sie sich wegen mir getraut haben, sich zu outen. Das ist sehr schön.“ Der Repräsentation ist sich auch Petermandl bewusst, Zuspruch erfährt er genauso. Trotzdem bleibt der bittere Beigeschmack: „Die Leute, die im Netz untergriffige Kommentare schreiben, müssen ja irgendwo sein.“

Man meidet deshalb bestimmte Plätze. Gibt sich mancherorts ganz bewusst nicht als Paar, aus Angst, angemotzt oder bespuckt zu werden. Stanić erzählt vom obligatorischen Schulterblick, bevor sie die Hand ihrer Partnerin auf offener Straße nimmt. Lässt es dann immer wieder sein. Tatsächlich haben Drohungen und Gewalt gegen queere Personen in der EU unlängst zugenommen, mehr als die Hälfte wurde im letzten Jahr verbal belästigt oder bedroht, 14 Prozent haben physische Gewalt erlebt (2019: 37 und elf Prozent). Petermandl befürchtet eine steigende Tendenz, nicht zuletzt wegen dem jüngsten EU-Wahlausgang: „Ich kann mir vorstellen, dass sich viele jetzt bestätigt fühlen und sich schneller trauen, etwas Diskriminierendes zu sagen.“ Überhaupt seien verbale wie schriftliche Attacken im „Pride Month“ immer besonders präsent, unter Firmen-Postings zur Parade oder unter Medienberichten darüber: „Ich fühle mich im ,Pride Month‘ deshalb so schlecht wie sonst nie.“

Teures schwules Leben

Um seine Privilegien weiß der Influencer aber freilich Bescheid: „Alleine, dass ich als sehr heteronormativ gelesen werde, schützt mich. Ich bin nicht geschminkt, nicht auffällig gekleidet – das macht irre viel aus. Und ich kann mir aussuchen, in welche Restaurants ich gehe.“ Daran, dass schwules Leben teuer ist, sei wahrlich etwas dran. „Queere Leute mit einem gewissen sozialen und finanziellen Status haben es natürlich zehnmal leichter als die, denen die Mittel fehlen. Und als die, die vielleicht nicht einmal die eigene Familie hinter sich haben“, betont er. Für die sei der Alltag in Wien ein ganz anderer, für die könne er beileibe nicht sprechen.

Geld und normkonformes Aussehen spielen eine Rolle, sagt auch Jana Lutz. Die 29-Jährige ist unlängst Mama geworden, gemeinsam mit ihrer Partnerin. Im August wird geheiratet. Die Hochzeitsplanung ist recht unkompliziert verlaufen, Ungleichheiten tun sich eher bei der Elternschaft auf: „Klar, Österreich ist irgendwo fortschrittlich, ich kann ja all die Dinge in Anspruch nehmen. Aber beim ,Naming‘ hinkt man schon ziemlich hinterher“, erzählt sie. So ist sie gerade im „Papa-Monat“, war auf dem Amt, um die „Vaterschaft“ anzuerkennen. Im Kinderwunsch-Prozess hingegen war der Unterschied zum Hetero-Paar kaum da, ihre Erfahrung eine sehr gute: Einen Spender brauchen viele, unabhängig vom Geschlecht der Wunscheltern. Fragen kämen demnach nicht aus der Klinik, eher vereinzelt aus dem erweiterten Umfeld. Etwa nach dem Vater oder, ob ihr Sohn nicht auch ein Männervorbild brauche. „Ich verstehe, dass viele Leute Fragen haben. Nicht jeder kennt eine solche Situation“, zeigt sich Lutz verständnisvoll. Vieles sei dann aber doch recht unüberlegt: „Meiner Mama gegenüber hieß es, noch bevor unser Sohn zur Welt kam, zum Beispiel: ,Ma, jetzt heiratet die Jana wirklich eine Frau. Bist du traurig, dass du nie Enkerln haben wirst?‘“

Verbale Übergriffe auf öffentlicher Straße erfahre das Paar aber kaum, im Gegenteil. Unlängst hätten sie gar ältere Menschen angesprochen, und gesagt, wie schön es sei, dass sie ihre Liebe so offen leben könnten. Im Netz freuen sich auch Fremde mit. Dass die Reaktionen je nach sozialem Status und Auftreten anders ausfallen könnten, ist sich Lutz sicher. „Es macht viel aus, dass wir beide recht feminin auftreten – also das Bild, wie sich die meisten eine Frau vorstellen, erfüllen. Was natürlich total bescheuert ist.“ Orte, an denen sich vermehrt Männergruppen aufhalten, meiden aber auch sie, seit man ihnen mit Kussgeräuschen und herausgestreckten Zungen begegnet ist. „Statt beschimpft zu werden, wird man jedenfalls als feminines Frauenpaar eher sexualisiert. Was nicht besser ist, trotzdem erfährt man weniger Hass in dem Sinn.“

Erzwungenes Coming-out

Bei Reisezielen selektiert man einmal mehr. Als homosexuelles Paar muss man sich vorab informieren, in welchem Land man sicher ist. „Wenn wir wohin wollen, wo wir uns unserer eigenen Sicherheit nicht ganz sicher sind, recherchieren wir, in welchen Vierteln und Hotels wir auch als Pärchen einen schönen Urlaub verbringen können“, erzählt Lutz. Und wieder geht es um Geld: „Wir haben das Glück, dass wir uns das sicherere Hotel dann auch leisten können. Viele können das nicht, müssen den Urlaub dann vielleicht ganz sein lassen.“

Jana Lutz mit ihrer Verlobten Laura Stoiber. Beigestellt

Nicht immer fühlt man sich beim Urlauben dann wohl, auch nicht in Österreich. Journalistin Stanić und ihre Partnerin mussten sich bei einem Bed & Breakfast im Süden des Landes gar einmal zwingend outen, um ihr Zimmer mit Doppelbett halten zu können. „Man muss dazu sagen, meine Freundin ist Schwarz, erfährt also auch Rassismus. Die Frau an der Rezeption, übrigens auch Inhaberin des Hauses, hat sie schon bei der Ankunft von oben bis unten gemustert. Mir sehen die Leute meine bosnischen Wurzeln nicht an, und selbst wenn, bin ich immer noch weiß. Das gibt mir – leider – sehr viel Schutz.“ Man wollte das Paar umbuchen, vom Doppelzimmer zum Zweibettzimmer. „Du musst dich dann in wenigen Sekunden entscheiden: Oute ich mich jetzt vor dieser Person und wenn ja, wie wird sie reagieren?“, sagt Stanić. Den Pärchenurlaub will man sich freilich aber nicht nehmen lassen und entscheidet sich zum Zwangsouting. „Sie hat ihre Augenbrauen so nach oben gezogen, ich dachte, sie fliegt gleich weg.“ Die Blicke der „Punschkrapfen“, wie sie Österreicherinnen und Österreicher fast liebevoll nennt (in Anspielung auf einen Siebzigerjahre-Witz aus Kärnten – „außen rosa, innen braun, und immer ein bisschen betrunken“) sind während des Aufenthalts geblieben, der Wohlfühlfaktor hat sich minimiert.

Die Wahlergebnisse vom 9. Juni waren für Stanić so erwartbar wie enttäuschend. Vor allem schockiere sie aber auch der Schock vieler anderer, vieler privilegierter Menschen. „Ich bin auch super kritisch, wenn dann so jemand sagt: ,Boah, wenn Kickl Kanzler wird, wandere ich aus.‘ Ja, geh! Gratuliere, dass du kannst. Wohin soll ich gehen? Nach Bosnien? Wo meine Queerness überhaupt gar nicht existieren sollte? Das ist ja das Absurde, dass rechte Menschen mir absprechen wollen, dass ich Österreich als Heimat empfinde, während es das einzige Zuhause ist, das ich de facto jemals hatte. Und dann streuen sie noch Salz in die Wunde und sagen: ,Na ja, wenn’s dir hier nicht passt, schleich dich nach Bosnien und schau, was sie dort mit Lesben machen, deine Landsleute.‘“ Ein Gefühl der Machtlosigkeit stellt sich rasch ein, aufgeben sei aber keinesfalls drin. Für Stanić ebenso wenig wie für Petermandl und Lutz. Alle kämpfen sie für queeres Leben, jeder und jede auf die eigene Art.