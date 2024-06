Pflaster drauf und geht schon!

Die Grazer Forscherin Vanessa Etschmaier entwickelt ein Pflaster aus Stammzellen: Das soll in Knochen von Kindern für eine schnelle und sorgenfreie Heilung sorgen.

Ob beim Trampolin, Radfahren oder beim Musik hören stolpern: Eine Kinderhand ist schnell einmal angeknackst. Knochenbrüche gehören zum Aufwachsen für manche einfach dazu. So beschwerlich das Leben mit dem Gips dann ist, so groß sind die Sorgen, ob auch alles wieder richtig zusammenwächst – während der mechanischen Fixation. „Bei 15 bis 20 Prozent der Knochenbrüche von Kindern und jungen Erwachsenen ist auch die Wachstumsfuge betroffen“, berichtet Vanessa Etschmaier von der Med-Uni Graz. Sie hat für eine neue Methode zur Heilung von Wachstumsfugenverletzungen eine Förderung des Landes Steiermark im UFO-Programm zugesprochen bekommen, wobei UFO für „unkonventionelle Forschung“ steht.

Schon in ihrer Dissertation an der Med-Uni Graz beschäftigte sich die Molekularbiologin und Biochemikerin mit Knochenbrüchen von Kindern. In der Gruppe von Annelie Weinberg, die durch Magnesiumimplantate eine sinnvolle Heilung von Knochen mit wenigen Operationen erforscht, war auch ihre jetzige Gruppenleiterin Birgit Lohberger im Betreuungsteam an der Universitätsklinik für Orthopädie und Traumatologie. Für ihr erstes eigenes Projekt möchte Etschmaier eine Komplikation nach Wachstumsfugenverletzungen aus dem Weg räumen.

Verfrühte Mineralisierung

„In 15 Prozent der Fälle solcher Verletzungen kommt es zu einer verfrühten Mineralisierung der Knorpelzellen“, sagt sie. Das heißt, dass in einer beschädigten Wachstumsfuge die weichen Knorpelzellen zu früh in harte Knochenzellen umgebaut werden und das Knochenwachstum gestört wird. Bisher kann man gegen diese pathologische Veränderung nichts anderes machen, als erneut operieren und das verhärtete, mineralisierte Gewebe entfernen.