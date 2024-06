Die Schweiz richtete eine Friedenskonferenz für die Ukraine aus, sie findet in einem Luxus-Resort statt. Hier wurde bereits für den Sudan ein Waffenstillstand ausverhandelt.

Es ist eine Konferenz, die selbst der erfahrenen Schweiz einiges abverlangt. An diesem Wochenende findet auf dem Bürgenstock, dem Berg im Kanton Nidwalden mit Blick auf den Vierwaldstättersee, die Ukraine-Friedenskonferenz statt. Rund 90 Delegationen haben ihre Teilnahme bestätigt. Die Behörden richteten fünf Landeplätze für Helikopter behelfsmäßig her, mehr als sechs Kilometer Zaun und acht Kilometer Stacheldraht wurden aufgestellt, 4000 Armeeangehörige sind rund um den Bürgenstock im Einsatz. Noch nie habe man die Sicherheit von derart vielen „völkerrechtlich geschützten Personen“ gewährleisten müssen, sagte ein Armeeangehöriger der NZZ. Dagegen erscheint das jährliche Weltwirtschaftsforum in Davos regelrecht übersichtlich.