„Arbeit ist ein Teil des Lebens, nicht sein Gegenstück“

Interview. Friedrich Santner, CEO von Anton Paar, im Gespräch über Missverständnisse beim Terminus Work-Life-Balance, fragwürdige Arbeitsmarktlenkungseffekte, die Bürokratielast und das politisch verschuldete Schwächeln Europas.

Herr Santner, seit Jahren wird intensiv das Thema der Teilzeit- bzw. Vollzeitbeschäftigung diskutiert. Österreich hat mit 30,5 Prozent EU-weit die zweithöchste Teilzeitquote. Experten meinen, das liege daran, dass unser Einkommensteuer- und Sozialversicherungssystem Teilzeit überdurchschnittlich attraktiv macht. Die Forderung lautet: Vollzeitarbeit muss sich wieder mehr lohnen. Wie sehen Sie dieses Thema als CEO eines Unternehmens mit mehr als 4400 Mitarbeitern?

Friedrich Santner: Wir haben Anfang des Jahres ein neues Vertriebstochterunternehmen in Vietnam gegründet. Beim Recruiting in Vietnam war es durchaus üblich, dass sich vor allem junge Bewerberinnen und Bewerber erkundigten, ob sie auch samstags arbeiten dürften, um sich eine Existenz aufbauen zu können. Je höher der Wohlstand, desto geringer sind die intrinsischen Leistungsanreize, weil die Ziele fehlen. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir in Österreich mit viel Fleiß und Einsatz einen großartigen Sozialstaat aufgebaut und für große Teile der Gesellschaft auch beachtlichen Wohlstand geschaffen. Beides wird man nur aufrechterhalten können, wenn wir in der Leistung nicht weiter nachlassen. Auch Erbe ist irgendwann einmal aufgebraucht.

Beachtlich ist der weitgehend fehlende Gestaltungswille der Gesetzgeber und Sozialpartner in dieser Frage. Wenn man von 50 % Teilzeit auf 100 % Vollzeit erhöht, erhält man nicht das doppelte Nettogehalt, sondern nur 32 % mehr. Es ist also ein umgekehrter Lenkungseffekt, so als wolle man die Staats­finanzen und den Sozialstaat absichtlich schwächen. Teilzeit ist wichtig für bestimmte Situationen (Studium, Elternzeit, Pflegeverpflichtungen), aber es sollte nicht der steuerliche Sweetspot für Leistungsunwillige sein. Und man wird sich auch fragen müssen, warum unbegründet Teilzeittätige mit deutlich geringeren Beitragsleistungen zum Sozialsystem dieselben Sozialleistungen in Anspruch nehmen können wie Vollzeitbeschäftigte.

Aber vielleicht ist die junge Generation nicht mehr bereit, ihr Leben der Arbeit vollständig unterzuordnen. Die Wünsche gehen in Richtung mehr Work-Life-Balance und Vier-Tage-Wochen bei voller Entlohnung. Wie passt das zum Credo einer Leistungsgesellschaft und zum Problem des Fachkräftemangels?

Balance heißt, dass links und rechts in der Waagschale die gleiche Last liegt. Die Rechnung zur Work-Life-Balance ist einfach: Eine Woche hat 168 Stunden. Zieht man 48 Stunden Schlaf ab, verbleiben 120 Stunden für die Work-Life-Balance pro Woche. Also „in balance“ 60 Stunden Life und 60 Stunden Work. Das ist vermutlich nicht das Ziel der Work-Life-Balance-Lobby, sondern eher der Nachweis eines mathematischen Missverständnisses.

Arbeit ist Teil des Lebens und nicht sein Gegenstück. Arbeit sollte sinnstiftend sein. Wir sind im Sinne einer intelligenten Sozialpartnerschaft verantwortlich, dafür zu sorgen, dass es zu keinen permanenten Überforderungen kommt. Aber die solidarische Leistungserbringung für unsere Gesellschaft ist ein Wert, der unseren Sozialstaat erst ermöglicht hat. Arbeit ist nichts Furchtbares und braucht wieder ein positives Image.

Die Möglichkeit der Vier-Tage-Woche gibt es in unserem Unternehmen schon lange. Sie scheitert sehr oft vor allem am rigiden und völlig antiquierten Arbeitszeitgesetz. Ein Relikt, das unter den uralten Parametern der längst vergangenen industriellen Revolution Regelungen festschreibt, die im modernen Arbeitsalltag völlig aus dem Rahmen gefallen sind. Die Vier-Tage-Woche wäre für viele Arbeitsbereiche eine tolle und moderne Option. Ich bin neugierig, ob es den Sozialpartnern gelingt, geeignete Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Nicht, indem sie das Arbeitszeitgesetz weiter aufblasen, sondern indem sie die nutzlose Hälfte davon ersatzlos streichen. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind intelligente und mündige Erwachsene, keine hilflosen Wesen, die man bevormunden muss.

Ein anderes immer wiederkehrendes Wirtschaftsthema ist jenes der ausufernden Bürokratie. Weniger bürokratischer Aufwand – so wird argumentiert – bedeutet für Unternehmen mehr Ressourcen im Betrieb für das Wesentliche. Welche Maßnahmen der Entbürokratisierung würden Sie sich wünschen?

Europa ist mit Volldampf dabei, sich selbst aus dem Rennen zu nehmen. Unser Unternehmen wurde kürzlich beinahe von einem deutschen Automobilkonzern als Lieferant gesperrt. Die Analyse zeigte, dass wir im Bereich „Menschenrechte“ die Mindestpunktezahl weit verfehlten.

Jetzt würde mir bei größter Anstrengung kein Punkt einfallen, bei dem wir Menschenrechtsstandards auch nur ansatzweise nicht zumindest deutlich übererfüllen. Es zeigte sich, dass drei wesentliche Punkte fehlten: ein geschriebenes Menschenrechtsstatement, die Veröffentlichung dieses Statements auf unserer Website und zuletzt die Zertifizierung dieses Menschenrechts-Managementsystems, am besten durch eines der drei weltweit führenden Zertifizierungsunternehmen. Eine Zertifizierung dafür, dass bestehende Gesetze eingehalten werden? Intellektuell ist das nur schwer zu ertragen.

Ein aktuelles Stichwort zur Bürokratielast ist das Lieferkettengesetz. Die Befürchtungen werden immer lauter, dass zu viele Pflichten und Haftungsrisiken auf kleine und mittlere Unternehmen abgewälzt werden. Wie ist Ihr Standpunkt zu diesem strittigen Thema?

Das Lieferkettengesetz ist ein schmerzliches Beispiel für das Versagen unserer politischen Eliten. Wir maßen uns an, unseren Wertekodex der ganzen Welt aufzuzwingen. Wir schreiben für unsere Wirtschaft Regelungen fest, die bewirken sollen, dass unserem Wertekodex weltweit zur Durchsetzung verholfen wird. Unsere Unternehmen sollen nachweisen, dass in ihren Produkten keine mit z.B. Kinderarbeit oder moderner Sklaverei in fernen Ländern entstandenen Zulieferleistungen enthalten sind. Wir meinen, das mit Unmengen an Dokumenten und Zertifikaten in Europa erzwingen zu können.

Man schwächt damit die europäische Wirtschaft, die ohnehin schon höchste Standards einhält, durch noch mehr sinnlose Bürokratie und stärkt vor allem die Wettbewerber, die das unerwünschte Verhalten praktizieren. Ein wenig intelligenter Ansatz. Wäre man beim Lieferkettengesetz konsequent, könnte wohl kein einziges Elektroauto auf den europäischen Straßen fahren, und die PV-Zellen und Batteriespeicher wären abzählbar.

Zum Unternehmen Anton Paar entwickelt, produziert und vertreibt hochpräzise Laborinstrumente und Prozessmesssysteme sowie maßgeschneiderte Automations- und Robotiklösungen. Das Unternehmen ist globaler Marktführer auf den Gebieten der Dichte- und Konzentrationsmessung, der Rheometrie und der CO 2 -Messung. Eigentümerin der Anton Paar GmbH ist die gemeinnützige Santner Privatstiftung. www.anton-paar.com