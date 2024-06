Zur Person

Willi Cernko heißt eigentlich Willibald, will aber nur Willi genannt werden. Der gebürtige Steirer wuchs mit vier Geschwistern in einfachen Verhältnissen auf und war als Arbeiterkind ein Novum für die bürgerliche Erste. Sein Vater verunglückte, als er elf Jahre alt war. Der Vater von vier Kindern ist seit 2017 Vorstandsmitglied der Erste Group und steht seit Juli 2022 als Vorstandschef an ihrer Spitze. Sein Vorgänger Bernhard Spalt war überraschend abgetreten. Der 67-jährige Bankmanager begann seine Karriere 1983 bei der Raiffeisenkasse Obdach-Weißkirchen. 1985 wechselt Cernko zur Creditanstalt in Wien, eine der Vorgängerbanken der heutigen Bank Austria. Cernko war seit 2003 Mitglied des Vorstands der fusionierten Bank Austria Creditanstalt und seit 2006 zusätzlich Mitglied des Vorstands der Hypo-Vereinsbank. Den Chefposten der UniCredit Bank Austria übernahm er 2009 von Erich Hampel. Als die UniCredit 2016 der Bank Austria die Osteuropa-Agenden entzog und ihr noch ein Sparpaket aufzwang, ging Cernko auf Distanz zu Italien und wurde flugs seinen Posten los. Andreas Treichl holte ihn dann zur Überraschung vieler zur Erste Group.