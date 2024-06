Wir zersiedeln unsere Gegend

Die Meldungen aus Umwelt, Technik und Klima zudem mit Sommerpause für Samen, dem Aufruf zur Frosch- und Eidechsenzählung, mit Bakterien, die Elektroschrott zerlegen, und dem Staatspreis Technologie.

Mit Sorgen bauen: Enormer Anstieg der Zersiedelung

Einfamilienhaus, Supermarkt oder Gewerbegebiet: Der Bodenverbrauch des Landes steigt und steigt. Eine Studie der Boku Wien berechnete, dass sich die Zersiedelung in Österreich seit 1975 verfünffacht hat (Social Ecological Working Paper). Zersiedelung bezeichnet die Ausbreitung von Siedlungen geringer Dichte, mit hohem Flächenverbrauch pro Person. Mit Partnern in Dresden wurden Daten mit hoher Auflösung ausgewertet (Rasterzellen von 100 x 100 Meter). Der Anstieg der hoch zersiedelten Fläche geht rasant voran, mit Hotspots in Oberösterreich, Kärnten und der Steiermark. Alpin geprägte Bundesländer weisen weniger Flächen auf, die durch hohen Bodenverbrauch für wenige Menschen auffallen. Im Jahr 2020 führten Burgenland, Niederösterreich und Oberösterreich die Liste der Zersiedelung an.

Relative Anteile des Grads der Zersiedelung in allen Bundesländern: 1975 und 2020. Die Flächen mit hohem Grad der Zersiedelung nehmen stark zu. Es wird also immer mehr Fläche für weniger Personen genutzt. Boku Wien

In Ruhe schlafen: Samen reagieren auf Tageslicht

Der Winterschlaf ist allen geläufig, doch ebenso wichtig ist für Lebewesen ein Sommerschlaf. Wird es über lange Zeit zu trocken und heiß, können sowohl Tiere als auch Pflanzen eine Ruhepause einlegen und ihre Funktionen auf Stand-by stellen. Ein Team des Gregor-Mendel-Instituts (GMI) der ÖAW hat die dahinterliegende Genetik am Beispiel eines Mittelmeer-Krauts untersucht. In Current Biology präsentiert es, wie das arabische Steintäschelkraut auf Zypern das Wachstum der Samen reguliert. Diese dürfen nicht zu früh keimen, sonst verdursten sie. Das verantwortliche Gen wird über die Länge des Tageslichts gesteuert und nicht über Temperatur oder Luftfeuchte. Dieses Wissen kann helfen, neue Nutzpflanzen zu entwickeln, die an wärmeres Klima angepasst sind.

Die Samen vom arabischen Steintäschelkraut Aethionema arabicum passen ihr Keimverhalten den äußeren Umständen an. Zsuzsanna Mérai/GMI

Den Quaxi zählen: Fauna im Garten erkunden

Eine Blindschleiche im Garten, ein Frosch im Teich oder die Eidechse auf der Terrasse. Das Projekt „Biom-Garten“ sucht mit Unterstützung der Unis Wien und Krems sowie der TU Wien und des Naturschutzbunds nach Zahlen und Fakten zu Amphibien und Reptilien. Dazu ist die Bevölkerung aufgerufen, Fotos und Videos der Tiere im Garten einzusenden. Neben bekannten Plattformen wie iNaturalist und naturbeobachtung.at wurde eine zentrale Meldestelle für Amphibien- und Reptilienfunde eingerichtet: artenzählen.at.

Zauneidechse auf einer Terrasse in Salzburg: Solche Bilder sind im Biom-Garten-Projekt gesucht. V. Schmidt

Seltene Erden durch mikrobielle Methoden erfolgreich recyceln: Bakterien sind im Einsatz für Wertstoffe im Elektroschrott.

Elektroschrott enthält Seltene Erden, die ein wichtiger Rohstoff sind. Derzeit landen diese aber in rauen Mengen ungenutzt auf Deponien. Aktuell angewandte Methoden, um sie zurückzugewinnen, basieren auf chemischen Verfahren, bei denen umweltschädliche Nebenprodukte entstehen.

Eine Kooperation zwischen Boku Wien (Standort Tulln) und der IMC Fachhochschule Krems machte sich die Weiterentwicklung von Biolaugung und Bioakkumulation zunutze, um ein zweistufiges und umweltfreundliches Verfahren zur Rückgewinnung Seltener Erden zu entwickeln (Frontiers in Microbiology). Im Labor ist es bereits gelungen bis zu 85 Prozent Seltener Erden zurückzugewinnen. Künftig geht es darum, auch die großen Unterschiede in der Zusammensetzung von Elektroschrott zu überwinden.

Klimaministerium zeichnet drei grüne Pioniere aus: Preise für Wetterprognosen, Brennstoffzellen und Austausch.

Mit dem Staatspreis Technologie holte das Klimaschutzministerium diese Woche wieder Unternehmen vor den Vorhang, die wegweisend für die grüne und digitale Transformation sind. In der Kategorie „AI for Green“ gewann das Projekt „AtmoI4REN-4Cast“ von Geo-Sphere Austria. Es zielt darauf ab, (Extrem-)Wetterprognosen und Folgenabschätzungen des Klimawandels mit KI-Methoden speziell für den Sektor der erneuerbaren Energie aufzubereiten.

In der Kategorie „Mobilitätstechnologien“ machte das „Modulare Wasserstoff-Brennstoffzellensystem-System“ für Gütertransportfahrzeuge der AVL List das Rennen. Und in der Kategorie „Innovationskultur in Technologieunternehmen“ durfte sich die ÖBB-Holding mit ihrer „Innovation Factory“, einem Raum für Austausch und abteilungsübergreifendes Arbeiten, freuen.

