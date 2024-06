Nato gründet in Deutschland Hauptquartier für Ukraine-Unterstützung

Die Waffenhilfe für die Ukraine sowie die Ausbildung von Ukrainern im Westen wird künftig von einem Nato-Stab in Wiesbaden geleitet (Bild: Ukrainer auf einem Challenger-Kampfpanzer in England, einem von mehreren Gegenden in Europa. wo man ukrainische Soldaten Piloten etc. ausbildet).

Die Waffenhilfe für die Ukraine sowie die Ausbildung von Ukrainern im Westen wird künftig von einem Nato-Stab in Wiesbaden geleitet (Bild: Ukrainer auf einem Challenger-Kampfpanzer in England, einem von mehreren Gegenden in Europa. wo man ukrainische Soldaten Piloten etc. ausbildet). Reuters / Toby Melville

Die Nato-Operationen bezüglich Waffenhilfe und Ausbildung wandern von einem US-geführten Militärstab zu einem unter Nato-Kontrolle in Wiesbaden (Hessen). Das klingt rein formal, ist aber auch eine „Sicherung“ gegenüber Donald Trump im Fall seiner Wiederwahl.

Wiesbaden/Berlin/Brüssel. In der deutschen Stadt Wiesbaden nahe Frankfurt im Bundesland Hessen wird die Nato ihr Hauptquartier bzw. den Kommandostab für die künftigen Einsätze zur Koordinierung von Waffenlieferungen an die Ukraine bzw. für Ausbildungsaktivitäten für ukrainische Militärs ansiedeln. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Freitag.

Wiesbaden (ca. 265.000 Einwohner) ist seit Jahrzehnten eine bedeutende US-Garnisonsstadt in Deutschland und seit 2012 Sitz des Kommandos der US-Armee (nicht aber der Luftwaffe und Marine!) für Europa und Afrika (USAREUR). Das kontinental übergeordnete United States European Command aller Teilstreitkräfte ist hingegen in Stuttgart (Baden-Württemberg) ansässig.

In Wiesbaden bzw. im Kern der dortigen Lucius D. Clay-Kaserne wurden schon bisher wichtige Koordinierungsaufgaben zugunsten der Ukraine abgewickelt. Der betreffende Offiziersstab (Security Assistance Group Ukraine, SAG-U) stand bisher unter direktem US-Kommando und zählte zuletzt etwa 300 Mann.

Der Militärflugplatz Wiesbaden mit der Lucius D. Clay-Kaserne. Oben im Bild der Rhein, dahinter Mainz (Archivbild von 2009) TA/CC BY-SA 2.0

Den Einsatz im neuen Rahmen leitet nun (in der Praxis wohl ab Juli) ein Drei-Sterne-General, der direkt dem Oberbefehlshaber der Nato-Streitkräfte in Europa untersteht. Letzterer, der „SACEUR“ (Supreme Allied Commander Europe), ist zwar stets ein US-General oder Admiral, aktuell Christopher G. Cavoli von der U.S. Army. Aber der SACEUR ist im Obersten Hauptquartier der Nato für Europa (Supreme Headquarters Allied Powers Europe, SHAPE) in der südbelgischen Stadt Mons angesiedelt, mit zumeist einem Briten als Vize und einem Deutschen als Stabschef. Und SHAPE wiederum untersteht direkt dem Nato-Militärausschuss (dessen Chef in der Regel kein US-Offizier ist, aktuell ist es ein Niederländer) bzw. dem politischen Hauptquartier der Nato in Brüssel.

Ukrainische Soldaten bei der Ausbildung in Großbritannien. Sveriges radio

Der Operationsplan für den neuen Nato-Einsatz war am Donnerstag vom Nordatlantikrat beschlossen worden. Er wurde dann am Freitag von den Verteidigungsministern bestätigt.

Nicht betroffen von der Neuorganisation ist die grundsätzliche politische Absprache bezüglich Ukraine-Hilfen im Rahmen der Ukraine-Kontaktgruppe bzw. „Ramstein-Gruppe“. In diesem Gremium sind bisher 57 Staaten vertreten (zuletzt trat vor Tagen Argentinien bei), manche allerdings nur informell bzw. hinter den Kulissen, etwa Israel, Kolumbien, Pakistan, Taiwan.

Eine „Sicherung“ gegen Donald Trump

Diese Neuorganisation mag zwar rein formal klingen, hat es aber in sich: Dadurch wird die genannte bisherige Oberaufsicht über die Ukraine-Operationen in Wiesbaden von den USA auf die Nato-Struktur ausgelagert. Das ist sozusagen auch eine „Sicherung“ für den Fall einer möglichen Rückkehr von Donald Trump ins US-Präsidentenamt im Jänner. Er hat dann als Oberbefehlshaber des US-Militärs keinen Durchgriff mehr auf „seine“ Offiziere in diesem Ukraine-Stab.

Äußerungen Trumps hatten in der Vergangenheit Zweifel geweckt, ob die USA die Ukraine unter seiner Führung weiter gegen Russland unterstützen werden. Es wird befürchtet, dass davon auch die Koordinierung von Waffenlieferungen und Ausbildungsaktivitäten für die ukrainischen Streitkräfte betroffen sein könnte.

Ungarn bleibt draußen

Nicht beteiligen wird sich an dem neuen Nato-Projekt indes Ungarn. Die dortige Regierung von Ministerpräsident Viktor Orbán befürchtet, dass das Bündnis durch das Projekt in eine direkte Konfrontation mit Russland getrieben werden könnte. Deswegen waren vor zwei Jahren auch manch andere Nato-Staaten, darunter Deutschland, zurückhaltend gewesen. Sie verhinderten eine stärkere Nato-Unterstützung. Im Lauf der Zeit hat sich die Einschätzung aber verändert und die meisten der mittlerweile 32 Nato-Länder stufen das Risiko als beherrschbar ein.

Um dafür zu sorgen, dass Budapest den notwendigen Konsens für das Projekt verhindert, wurde zugesichert, dass es sich weder finanziell noch personell beteiligen muss.

Heikle Wortklauberei

Das neue Projekt wird derzeit bündnisintern als „Nato Security Assistance and Training for Ukraine“ (NSATU) bezeichnet. Die meisten Nato-Staaten hatten sich eigentlich für den Namen „Nato-Mission Ukraine“ ausgesprochen. Die deutsche Regierung vertrat allerdings den Standpunkt, dass dieser so verstanden werden könne, dass das Bündnis Soldaten direkt in die Ukraine schicken bzw. dort direkt aktiv sein wolle. Berlin befürchtete deswegen, dass der Name von Russland für Propaganda gegen die Allianz genutzt werden könnte. (DPA/APA/Greber)