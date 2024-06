Aus Aussprache wird Schießerei in Floridsdorf: Vier Männer vor Gericht

Der Vater und seine drei Söhne hatten eine gegnerische Familie mit Schusswaffen und Messern niedergestreckt. Sie wollen aus Notwehr gehandelt haben.

Mit Notwehr haben sich am Freitag ein 54 Jahre alter Unternehmer und seine drei Söhne im Alter von 22, 25 und 29 Jahren am Landesgericht verantwortet, wo ihnen versuchter Mord zur Last gelegt wurde. Konkret ging es um jene Schießerei, die sich am 7. Oktober 2023 in Wien-Floridsdorf ereignet hatte. Die Angeklagten hatten im Zug einer sogenannten Aussprache vier Männer einer gegnerischen Familie mit zwei Schusswaffen und einem Messer niedergestreckt.

„Die Opfer hatten sehr viel Glück. Hätten die abgegebenen Schüsse ein paar Millimeter woanders getroffen, wären sie am Tatort verblutet“, sagte der Staatsanwalt zu Beginn der Verhandlung. Drei gegnerische Männer wurden lebensgefährlich verletzt, ein vierter schwer. „Die Opfer sind in einer Blutlache auf einem Haufen zusammengelegen“, bemerkte Zaid Raif, der Rechtsvertreter eines 28-Jährigen, dem der 22-jährige Sohn in den Rücken geschossen hatte. Das Projektil verfehlte um einen Zentimeter die Hauptschlagader. Danach schoss der Vater des 22-Jährigen dem 28-Jährigen noch in den Oberschenkel und in den linken Oberarm, als dieser - Haken schlagend - flüchten wollte.

Schlägerei als Ausgangspunkt

Ausgangspunkt des Ganzen war eine tätliche Auseinandersetzung zwischen dem 22-Jährigen und dem 28-Jährigen am Rand einer Kampfsportveranstaltung in der Wiener Stadthalle. Dort war es zwischen den beiden zu einer Schlägerei gekommen – offenbar deshalb, weil der 22-Jährige in ein Mädchen verliebt war, was deren Familie nicht goutierte. Die beteiligten Familien haben nordmazedonische bzw. serbische Wurzeln. Nach der Schlägerei, bei der der 22-Jährige – er betreibt seit mehreren Jahren selbst Kampfsport und trainiert eigenen Angaben zufolge drei Mal wöchentlich – kräftig ausgeteilt hatte, wurde seitens der gegnerischen Familie eine sogenannte Aussprache verlangt. Bei diesem Treffen in der Floridusgasse kam es dann zu den Wild-West-Szenen.

Die Verteidiger Rudolf Mayer und Manfred Arbacher-Stöger betonten, die Aggression wäre nicht von den Angeklagten, sondern der anderen Seite ausgegangen. Die Gegner - drei Brüder im Alter von 24, 26 und 28 Jahren sowie ein 24-jähriger Verwandter - wären mit Fäusten auf einen der Angeklagten losgegangen. Darauf hin soll der 25-jährige Angeklagte einem Kontrahenten ins Gesäß und in den Oberschenkel gestochen haben, ehe der 22-Jährige mehrere Schüsse mit einer Pistole abgab, die er sich seiner Darstellung zufolge zur eigenen Sicherheit angeschafft hatte. Nachdem er auf den 28-Jährigen gefeuert hatte, schoss er auf den 26-Jährigen, den er ebenfalls im Rückenbereich sowie am Becken traf, und auf einen der beiden 24-Jährigen, der einen Beckendurchschuss erlitt.

Die Verhandlung ist auf drei Tage anberaumt. Die Urteile sollen am 24. Juni verkündet werden. (APA)