Siedlungen rund um die Uhr mit grüner Energie versorgen

Eine Riesenbaustelle ist Stuttgart 21 derzeit. In Österreich wird an Methoden geforscht, um bei der Zement- und Glasherstellung CO2-Emissionen zu sparen. Imago / Arnulf Hettrich

Wasserstoff-Technologien zum Durchbruch verhelfen – das ist das Ziel eines internationalen Forschungsprojekts. In Österreich soll unter anderem eine Demonstrationsanlage zur Erzeugung von Wasserstoff aus Sonnenenergie entstehen.

Wasserstoff gilt als Hoffnungsträger für eine nachhaltige Energiezukunft und als Schlüssel für das Erreichen der Klimaziele in Europa. Um die entsprechenden Technologien großflächig umzusetzen, müssen jedoch noch einige Herausforderungen gemeistert werden. Wie das am besten gelingen kann, ist Thema des Forschungsprojekts „H2GreenFuture“, das vom Europäischen Fonds für internationale Entwicklung unterstützt wird und an dem sich Forschungseinrichtungen sowie Unternehmen aus Österreich und Slowenien beteiligen.

Wasserstoff wieder rückverstromen

Die technologische Entwicklung voranzutreiben, ist dabei Aufgabe der Forschung Burgenland. „Wir arbeiten an einem System, das unter anderem dazu dienen kann, größere Gebäudekomplexe wie Siedlungen oder Gewerbebauten konstant und mit hohem Wirkungsgrad rund um die Uhr mit grüner Energie zu versorgen“, erklärt der dortige Projektverantwortliche Christian Seidl. „Kernkomponente ist eine umschaltbare Brennstoffzelle. Einerseits kann sie mit elektrischer Energie, die zu hundert Prozent aus erneuerbaren Quellen wie Fotovoltaik stammt, Wasserstoff herstellen. Anderseits ist sie in der Lage, Wasserstoff bei Bedarf mittels Brennstoffzellen rückzuverstromen und auch Wärme zu erzeugen.“

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Pinkafeld konzipieren zudem die Entwicklung einer Peripherie für die Brennstoffzelle sowie den Aufbau einer Testumgebung. „Diese Technologie ist trotz internationaler Anstrengungen noch nicht ausgereift“, sagt Seidl. „Derzeit befindet sich eine kleine Demonstratoranlage bei uns im Labor. Wir wollen die Leistung letztlich bis in den Megawatt-Bereich skalieren. Und der Wasserstoff soll so aufbereitet werden, dass er auch nach Slowenien geliefert werden kann.“

Das dortige Nationale Institut für Chemie mit Sitz in Ljubljana hat die Koordination des Projekts „H2GreenFuture“ inne, Partner aus dem Bereich der Glas- bzw. Zementherstellung sollen die Umrüstung der industriellen Prozesse auf Energie aus Wasserstoff beispielhaft implementieren. Allein bei der Erzeugung von Glas werden weltweit rund 86 Millionen Tonnen umweltschädigendes CO 2 freigesetzt. „Hier besteht enormes Einsparungspotenzial, zudem ist kohlenstofffreies Glas ein höherwertiges Produkt“, sagt Michael Lammer von der Technischen Universität Graz, die ebenfalls in das Forschungsprojekt eingebunden ist und die Arbeitsgruppen an den anderen Einrichtungen unterstützt. Die TU forscht derzeit in einem weiteren Projekt an der Optimierung des Transports von Wasserstoff. „Wasserstoff ist gasförmig und wird für die Speicherung und für den Transport komprimiert, um eine hohe Energiedichte zu erreichen“, erklärt Lammer. „Dieser Vorgang ist sehr energieaufwendig und benötigt eine umfangreiche Infrastruktur. Wir versuchen, den Wasserstoff zu nutzen, um Eisenoxid zu metallischem Eisen zu reduzieren, das dann die Energie des Wasserstoffs enthält.“ Eisen sei einfacher zu transportieren, zumal keine Brandgefahr bestehe.

Neue Technologie unters Volk bringen

Beim Projekt „H2GreenFuture“ ist auch die FH Kärnten mit ihrem Campus in Villach mit an Bord. „Unsere Aufgabe ist der Wissenstransfer“, sagt Projektmitarbeiter Alexander Berndt. „Es gilt ja auch, Bewusstsein zu schaffen und zu zeigen, wie Wasserstofftechnologie funktioniert und was mit ihr möglich ist.“ Ziele seien erstens die Schaffung eines Netzwerks an interessierten Unternehmen und zweitens das Erstellen von Schulungsprogrammen sowie von Bildungsmodulen. „Damit wollen wir gezielt Firmen ansprechen, um weitere Stakeholder zu gewinnen. Weitere Ansprechpartner sind Gemeinden, die mit Wasserstoff-Technologie energieautark werden wollen. Darüber hinaus sind Workshops und Vorträge an Schulen geplant, und an der FH wollen wir das Angebot an Kursen zum Thema Wasserstoff ausbauen.“

Das Projekt, das auch gesetzliche Regulatorien für den grenzüberschreitenden Einsatz von Wasserstoff-Technologien vorbereiten soll, wurde vor wenigen Tagen mit einem Treffen der Verantwortlichen in Slowenien gestartet und läuft bis Jahresende 2026.